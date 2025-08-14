Alerta a todos los que usan IPTV piratas para el fútbol: LaLiga sabe quién eres y pronto te puede llegar esta carta

Desde mitad de la temporada, LaLiga se ha dejado de tonterías y ha llevado una fuerte e importante persecución a la piratería de esta competición. Para ello, han acudido y han intentado cubrir todos los flancos para conseguirlo.

Por un lado, han ido a por todas las vías por la que se podía ver el fútbol en pirata, y mediante un potente sistema de detección de emisiones piratas llamado Piracy Shield y un equipo de informáticos han logrado dar caza a numerosas IPTV, plataformas y enlaces piratas para cortarles las retransmisiones en tiempo real.

Aunque por delante se han llevado cientos de webs y enlaces totalmente legítimos que nada tienen que ver con los partidos de fútbol, y a pesar de que el presidente de LaLiga haya asegurado que son daños colaterales y menores, lo cierto es que están dañando la libertad de internet, con total impunidad y aprobación por parte de la justicia.

Pero los bloqueos no son la única manera que tienen en esta lucha contra la piratería, y a una semana que de comience la competición, LaLiga inició una campaña de concienciación bajo el lema"Tú tienes el fútbol en pirata, ellos te tienen a ti", que básicamente señala que la piratería te pone en riesgo de sufrir un ciberataque. El problema es que si pagas lo que piden para ver el fútbol de manera legal, también te sientes ante un atraco.

Y esta lucha no acaba aquí, sino que como acabamos de hacer, LaLiga ha vuelto a la carga en su criminalización a la piratería. Tal y como ha mostrado un usuario en redes sociales, ahora el organismo liderado por Tebas está enviando cartas dirigidas a usuarios en los que les indican que les han "pillado" como titular de un a IP que retransmitía en directo contenidos propiedad de estos sin contar con la debida autorización.

En este caso se le acusa de la difusión y puesta a disposición de estos canales para ver los partidos de manera irregular, y según cuenta el usuario, le están pidiendo un pago de 260 euros si no quiere ir a juicio. La ley establece que el que ofrece los contenidos piratas es quien está infringiendo las normas, y por lo tanto es cierto que de ir a juicio tendría las de perder.

La cosa es que Tebas quiere ir más allá, y su sueño sería el de poder ir y multar al usuario que consume estos contenidos también, algo que en Italia se ha hecho en un par de ocasiones, pero que contradice todas las normas existentes.