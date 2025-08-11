El aviso de LaLiga a todos los que usan IPTV piratas: "Tú tienes el fútbol, pero ellos te tienen a ti"

A menos de una semana que comience la nueva temporada de LaLiga, todos los equipos están preparándose para esta, del mismo modo que el organismo responsable de ella, está dejando todo listo.

Y en uno de los aspectos que más incidido LaLiga, como ya vimos el año pasado, es el acabar con la piratería en el fútbol, que según ellos tiene un impacto estimado de entre 600-700 millones de euros de pérdidas sólo para los clubes españoles.

Por este motivo, prácticamente desde principios de 2025, el organismo presidido por Javier Tebas ha llevado a cabo una fuerte y polémica caza de cualquier tipo de retransmisiones piratas de fútbol en España. Para ello, han tomado una serie de medidas, muchas de ellas de cuestionable legalidad para bloquear y eliminar cualquier enlace o web que emitiera sin permiso los partidos de fútbol.

Esta práctica llevó a que páginas web de negocios legítimos e incluso instituciones públicas sufrieran bloqueos que impedían que los usuarios pudieran acceder a ellas, sobre todo en fines de semana, y causando pérdidas monetarias a estos sin que tuvieran nada que ver con los partidos.

Pero como recuerdan desde LaLiga, piratear no está mal solo por el hecho de que es contenido robado, sino que hay un peligro que muchos pasamos por encima a la hora de acceder a webs o instalar IPTV que son piratas para ver los partidos.

"Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti"

Y es que detrás de muchos de estos enlaces, que por norma general son seguros y solo buscan dar una alternativa asequible para quienes quieren ver el fútbol, pero no pueden permitirse los altos precios que tiene, también hay algunos que han sido diseñados por ciberdelincuentes para robarte tus datos personales y bancarios.

"Acceder a contenidos piratas implica abrir una puerta que puede permitir a terceros acceder sin control a información personal y dispositivos, con riesgos que van más allá de lo visible", señalan desde LaLiga.

España se encuentra entre los países europeos con mayor tasa de consumo de contenidos audiovisuales piratas, especialmente entre los más jóvenes, según informes de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). LALIGA anima a los aficionados a acceder a los partidos de LALIGA 2025/26 que recién empieza únicamente a través de los canales oficiales, que garantizan una experiencia segura, legal y libre de riesgos para su privacidad.

El problema, es y seguirá siendo (hasta que no hagan algo) que los precios son demasiados altos. La solución está en buscar un equilibrio como otros medios de entretenimiento han hecho como, por ejemplo, Spotify con la música ya que hoy en día apenas se piratea música.