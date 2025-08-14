Despidió al 90% de sus empleados y puso una Inteligencia Artificial para sustituirles: este ha sido el asombroso resultado

El miedo a ser sustituidos por la Inteligencia Artificial en el trabajo fue uno de los primeros en surgir cuando esta tecnología se comenzó a expandir en cada vez más apps, plataformas e incluso productos. No es sorpresa, ya que la IA puede hacer mejor y mucho más rápido montones de cosas y tareas, aunque es verdad que por ahora la intervención humana sigue siendo necesaria.
Esto quiere decir que, aunque las IA sean cada vez más capaces y inteligentes, por ahora (sobre todo a las que están a nuestro alcance) requieren que un humano les diga lo que hacer o cómo hacerlo, por lo que todavía dependen de nosotros. Por esa razón, los expertos señalan que todavía quedan varios años para que las IA nos sustituya en el trabajo, sin embargo, siempre hay excepciones.
En realidad los hechos ocurrieron en 2023, cuando Suumit Shah, CEO de Dukaan, tomaba la decisión de despedir al 90% de su plantilla de atención al cliente. Según Shah, este cambio fue una situación muy complicada, pero necesaria debido al clima económico del país y para que la empresa continuara siendo viable. Y es que como publicó él mismo desde su cuenta de Twitter los resultados fueron prácticamente inmediatos y muy prometedores.
Esto es porque el tiempo de respuesta de llamadas pasó de ser de un minuto y 44 segundos a respuestas inmediatas, debido a que el chatbot tiene la capacidad de responder a un promedio de 200 chats en vivo. Al mismo tiempo que el tiempo de resolución de problemas se redujo de de 2 horas 13 minutos a tan solo 3 minutos 12 segundos.
Y como guinda del pastel, y debido a que a la IA no hay que pagarle un sueldo, los costes del equipo de atención del cliente se redujeron en un 85%. Todo suena muy perfecto e ideal, pero también hay que tener en cuenta que depender enteramente de las máquinas puede ser peligroso, sobre todo en este clima repleto de ciberataques constantes.
Un ciberataque de tipo ransomware, por ejemplo, que secuestra los equipos informáticos e imposibilita el acceso a ellos, haría que la empresa se paralizase por completo, imposibilitando llevar a cabo el más mínimo trabajo, mientras que si hubiese empleados humanos, más cosas se podrían sacar adelante.
Como señalan los expertos, todavía quedan años para que se convierta en norma lo de ser sustituidos por una IA, pero sin duda en tareas más repetitivas y simples el impacto y llegada de esta tecnología se está notando y continuará así y cada vez más a lo largo de este y la próxima década.