Aviso de la Policía Nacional a toda la población ante este problema que afecta a las mascotas: "Antes de pasear a tu perro..."

Aunque la sofocante ola de calor que ha asolado a España durante los últimos días parece haber remitido, lo cierto es que las altas temperaturas todavía mantienen activas alertas amarillas y naranjas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una situación que no solo afecta a los humanos, sino también a los animales, que pueden sufrir las consecuencias del calor extremo.

Al igual que se aconseja aislar el hogar y bajar las persianas de los hogares, también hay que seguir unas recomendaciones a la hora de salir al exterior, como cuando se saca al perro a pasear, una tarea que se debe practicar, incluso, cuando hace tanto calor.

Es por ello que la Policía Nacional, a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter), ha avisado sobre una de las acciones que hay que poner en práctica siempre que se saque al perro a pasear durante los meses de verano.

Protege sus patas en verano

"¡Cuidado con el asfalto caliente!", han alertado en la mencionada publicación, haciendo referencia a las altas temperaturas que acumula el suelo y, en concreto, el asfalto de las calles en verano, sobre todo, en las horas centrales del día, lo que podría causar daño en las patas de nuestras mascotas.

Así, hay que seguir siempre un truco que sirve para comprobar si el asfalto está a una temperatura soportable para las patas de nuestro perro: "Antes de pasear a tu perro, coloca el dorso de tu mano en el suelo durante 5–7 segundos. Si no puedes aguantar el calor, él tampoco", recuerdan. "¡Protege sus patitas!", enfatizan en la misma publicación.

??? ¡Cuidado con el #asfaltocaliente!



Antes de pasear a tu perro, coloca el dorso de tu mano en el suelo durante 5–7 segundos. Si no puedes aguantar el calor, él tampoco



¡Protege sus patitas! ? pic.twitter.com/8VN6Xgm0GO — Policía Nacional (@policia) August 18, 2025

Además de este consejo, también se pueden seguir otros, como evitar salir a pasear en las horas centrales del día. Lo mejor es hacerlo a primera hora de la mañana o una vez que se empiece a poner el sol. Por supuesto, tampoco dejes a tu perro ni a ningún animal o persona en el interior del coche y haz que tu mascota tenga siempre agua fresca a su disposición.