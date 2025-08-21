Meteorólogos piden que nos preparemos para lo que llega el domingo porque afectará a gran parte del país: "Una vaguada barrerá España con fuertes chubascos y tormentas"

La semana estará marcada por la recuperación de las temperaturas, que volverán a ser normales para la época tras el paso de la ola de calor y volverán a subir este sábado, aunque no registrarán los valores de días previos. Para el domingo, se espera la llegada de una DANA que dejará tormentas y lluvias en el norte y este del país, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho.

En profundidad

Para este jueves, las máximas descenderán en el sureste, con aumentos en el tercio oeste así como en zonas de la mitad norte del Mediterráneo. Solo se prevé rebasar los 35ºC en depresiones de Andalucía. Las mínimas descenderán de forma entre ligera y moderada en el tercio este peninsular, con aumentos en el alto Ebro y no bajarán de 20ºC en litorales mediterráneos y zonas del Guadalquivir.

El viernes, la AEMET prevé que la dana se aleje hacia Centroeuropa y gane presencia el anticiclón en superficie y una dorsal en altura, aunque el cambio de vientos a componente este en el Mediterráneo propiciará zonas de convergencia de vientos que pueden dar lugar a precipitaciones en zonas localizadas.

Asimismo, se mantendrá cierta inestabilidad en el este de Cataluña y en las islas Baleares por el paso de una pequeña vaguada en altura, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con tormenta que podrían ser fuertes en los litorales de Cataluña y especialmente en Mallorca durante la tarde.

También se esperan cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte peninsular, con lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio este, que dejarán chubascos acompañados de alguna tormenta ocasional en la Comunidad Valencia e interiores del sureste.

Asimismo en Canarias, habrá intervalos de nubes bajas en los nortes y de nubes medias y altas por la tarde que podrían dejar algún chubasco disperso en cumbres. Además, se prevé la aparición de bancos de niebla matinales en zonas altas del Galicia y meseta norte y del extremo sureste peninsular. También se espera calima alta en Canarias.

En cuanto a las máximas, estarán en descenso en la fachada mediterránea y este de Baleares y predominarán los ascensos de ligeros a moderados en el resto. Solo se superarán los 35ºC en las depresiones del suroeste, sin descartarse localmente en el Miño. Además, se prevé un descenso de las mínimas en el cantábrico y alto Ebro, con aumentos en el centro oeste. No bajarán de 20ºC en el área mediterránea y en las depresiones de la vertiente atlántica sur.

Respecto al sábado, se prevé estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en regiones del norte y este peninsular así como en Alborán se dará nubosidad baja matinal, con probables bancos de niebla y posibilidad de alguna precipitación en litorales de la mitad norte del área mediterránea, según la predicción de AEMET.

A lo largo del día, esta nubosidad tenderá a menos y se desarrollará nubosidad de evolución en el centro y tercio este, así como en Mallorca, con probabilidad de chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional en el nordeste de Cataluña, Ibérica oriental y Mallorca.

Las máximas aumentarán y habrá descensos en Rías Baixas y golfo de Cádiz. En las mínimas habrá aumentos en los principales entornos de montaña y en Extremadura, con descensos en el Cantábrico y Ebro. No bajarán de 20ºC en el área mediterránea y en las depresiones de la vertiente atlántica sur.

Por otra parte, AEMET prevé para el domingo y el lunes la aparición de una dana sobre la Península, lo que puede traer un cambio transitorio con precipitaciones en diferentes zonas. No obstante, aunque los modelos de predicción aún no pueden afinar las consecuencias del fenómeno, sí es seguro que la estabilidad del sábado desaparecerá para dar lugar a fenómenos de tiempo más adverso en ese periodo, precisa la AEMET.

Más detalles

Por su parte, el portal meteorológico eltiempo.es espera para el viernes nuevas tormentas y chubascos en el este y no descarta la posibilidad de tormentas fuertes en Baleares. En cuanto a las temperaturas, se alcanzarán los 32-35ºC en Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Andalucía y puntos de Murcia, con máximas de 37-38ºC en el valle del Guadalquivir.

El sábado será una jornada más estable habrá subidas en el norte de entre 4 y 6ºC. En concreto, en Castilla y León, el valle del Ebro y más áreas de Galicia se superarán los 30ºC, mientras que en el cantábrico se alcanzarán entre 25 y 28ºC y en Extremadura y Andalucía los valores más elevados rondarán los 38-40ºC.

La situación cambiará el domingo por la aproximación de una vaguada por el noroeste que derivará en una DANA. Desde el mediodía se formarán tormentas y chubascos en la mitad norte, donde podrá darse fenómenos severos como fuertes rachas de viento y lluvias muy abundantes. las provincias más afectadas serían Castellón, Teruel, Zaragoza, Huesca y toda Cataluña.

Las noches tropicales seguirán limitadas, sobre todo a las costas, aunque podrían reaparecer en áreas de Extremadura y del interior de Andalucía. Por el contrario, en Castilla y León los valores descenderán de los 10ºC en muchas localidades durante la madrugada.

Por otro lado, eltiempo.es indica que el actual huracán 'Erin', de categoría 2, comenzará a desplazarse hacia el norte y posteriormente hacia el noreste-este a gran velocidad. Durante este recorrido sufrirá una transición extratropical que lo convertirá en una borrasca convencional, aunque muy profunda para esta época del año.

Aunque aún existe una notable incertidumbre en su intensidad final y en su recorrido, indica que todo parece indicar que sería una borrasca con una presión muy baja para esta época del año. En este escenario, 'Erin' no afectaría directamente a España, pero la vaguada asociada sí podría hacerlo entre miércoles y jueves, lo suficiente como para modificar el tiempo en la Península, alerta el portal.

En la misma línea, el portal meteorológico Meteored también hace alusión al huracán 'Erin' que, en su fase de extratropicalización, interactuará con el chorro durante el fin de semana, provocando "importantes" ondulaciones del mismo. Esto favorecerá que una vaguada se "estire" hacia el sur, apuntando a la Península, para aislarse de la corriente en chorro entre el domingo y el lunes.

A tener en cuenta

Asimismo, prevé la llegada de una dana entre el domingo y el lunes, 24 y el 25 de agosto respectivamente, que dejará tormentas con lluvias fuertes, granizo y vendavales.

En concreto, el sábado habrá algunos chubascos tormentosos dispersos en áreas montañosas del noreste. El domingo el panorama cambiará, con la llegada de un frente tormentoso que dejará lluvias localmente intensas en Galicia.

Las precipitaciones podrán descargar puntualmente con intensidad en la vertiente cantábrica, Navarra y en el Pirineo y en el norte de Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Comunidad de Madrid y Aragón, en principio no con tanta fuerza, pero sin descartar algún aguacero intenso.

El lunes, Meteored avanza que el panorama puede complicarse más por el avance de la dana, afectando las precipitaciones más fuertes a otras regiones. También se registrarán chubascos irregulares en el Sistema Central, parameras de Guadalajara, vertiente cantábrica y Galicia.

Sus modelos de predicción indican que se producirán acumulados de más de 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en este breve pero intenso episodio tormentoso, y hasta podría haber registros de más de 100 l/m2 asociados a las células tormentosas más activas en las zonas afectadas, condiciones favorables para que se den fenómenos adversos como granizo de gran tamaño o vendavales en algunos de los lugares que pueden verse afectados.