Entrenar fuerza en el gimnasio está muy bien, pero los expertos recomiendan practicar este ejercicio sobre la bicicleta

Entrenar fuerza directamente sobre la bicicleta puede ser tan eficaz como hacerlo en el gimnasio, según un nuevo estudio publicado en la revista 'Biology of Sport', en la que ha participado el profesor de Ciclismo en la Universidad Europea de Madrid, David Barranco Gil.

En profundidad

Según la investigación, que comparó dos grupos de ciclistas -unos realizando fuerza sobre la bici y otros en sala-, ambos lograron mejoras similares en la fuerza aplicada, el grosor muscular del vasto lateral y la masa libre de grasa. Además, los resultados se obtuvieron sin diferencias significativas entre ambos métodos, lo que sugiere que el entrenamiento en la propia bicicleta puede ser una alternativa real y práctica al gimnasio.

Así, Barranco explica que "los ciclistas deben incluir entrenamiento de fuerza en su planificación regular por los beneficios que aporta, tanto a nivel fisiológico como estructural" y con esta modalidad se elimina la dificultad técnica asociada al entrenamiento convencional de fuerza. "El gesto de la pedalada está completamente mecanizado en cualquier ciclista, por lo que se reduce el riesgo de errores en la ejecución, algo muy frecuente cuando se trabaja con pesas o máquinas sin supervisión adecuada", destaca el experto.

Asimismo, esta forma de trabajo no implica menor eficacia, "el estudio demostró que, igualando en ambas intervenciones la intensidad, volumen, frecuencia y densidad se pueden obtener beneficios similares", afirma Barranco y añade que estos resultados se podrían trasladar a otros tipos de muestra suponiéndoles beneficios similares.

Más detalles

Igualmente, los datos muestran que la intervención fue segura. Ninguno de los participantes abandonó el estudio por molestias o lesiones derivadas del protocolo, lo que refuerza su aplicabilidad en contextos no profesionales. "No cuantificamos la prevención de lesiones como variable principal, pero sí podemos afirmar que el protocolo fue bien tolerado y sin efectos secundarios", apunta Barranco.

En este sentido, el profesor destaca que los beneficios no son exclusivos del alto rendimiento, sino que podrían aplicarse a quienes entrenan por salud o disfrute personal. Eso sí, recomienda precaución en la implementación, "es importante que la bicicleta esté en buenas condiciones mecánicas y que la progresión en la carga se haga de forma gradual. Siempre es mejor quedarse corto al principio que pasarse".