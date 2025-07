"Es antihigiénico y un foco de bacterias": Una experta en limpieza enseña el truco para que tus copas adhesivas queden como nuevas

Si hablamos de soluciones efectivas en el mundo de la moda, sin duda alguna los sujetadores adhesivos se colocan entre los primeros puestos. Seguramente en más de una ocasión hayas tenido que recurrir a ellos, sobre todo durante la época de verano, en la que la gran mayoría de prendas, esas con espaldas al descubierto y escotes imposibles, no nos dejan otra opción. Precisamente, su versatilidad es uno de sus puntos fuertes, junto con la comodidad que nos ofrecen.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que, a pesar de su eficacia, estamos ante un accesorio un tanto frágil, de manera que su vida útil puede verse reducida significativamente si no lo cuidamos como es debido. ¿El problema? El sudor y la suciedad debilitan su función adhesiva y la gran mayoría confiesa no limpiarlas tanto como se debería.

Cómo limpiar tus copas adhesivas

Un adhesivo que no está limpio, ni pega, ni se debería usar. Esta es la idea principal que nos quiere hacer llegar Lucía Lipperheide con su última publicación en sus redes sociales. La experta en limpieza y cuidado del hogar, cuenta con una comunidad de más de 100.000 seguidores, en la que comparte todo tipo de trucos útiles. En esta ocasión, recuerda la importancia de la limpieza de este accesorio de moda, "No solo es antihigiénico, es un foco de bacterias" y explica cómo recuperarlas sin dañar su eficacia.

#brasier #bra #trucos #tip ? sonido original - ? @homes.styles TRUCOS TIPS COPAS ADHESIVAS ??? Las encontré negras, sucias y sin el plástico. Pegajosas por fuera… y antihigiénicas por dentro. Pero sí, se pueden recuperar. Solo agua tibia, jabón natural y paciencia. Frotar con cuidado, secar boca arriba, y guardar con papel de horno. Nada de alcohol, ni agua micelar, ni inventos raros. ? Van directas a la piel. Si no están limpias, ni pegan ni se deberían usar. Ahora sí: limpias, protegidas y como nuevas. Guárdalo o compártelo si tú también tienes unas por casa. #limpieza

Por supuesto, limpiarlas periódicamente es importante tanto por nuestra higiene, como para proteger el adhesivo, ya que este se reactiva con el jabón. Lo mejor es que no necesitarás comprar nada, pues lo más seguro es que cuentes ya con todo lo necesario en casa. "Las limpio con agua tibia y jabón en escamas porque limpia sin dejar residuos y no quita adherencia", explica la experta. Para ello, despega la suciedad con las yemas de los dedos y, después, frota con la parte exterior de una con otra. "Tenían polvo, pelusa, restos de tejido, grasa corporal. Si no las limpias bien, lo que se pega es la suciedad, no la copa", añade mientras muestra el paso a paso.

Por último, no te olvides de protegerlas del polvo. Si has perdido el papel que las cubría, no hay problema, ya que existe una solución fácil y económica. En vez de pegar una copa contra la otra, que es malo, Lucía explica que esto es posible con papel de horno, ya que "no se pega, protege el adhesivo y se quita sin esfuerzo".