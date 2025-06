El sencillo truco para limpiar el óxido de tus joyas y que queden impecables como el primer día: "Es mano de santo"

El paso del tiempo es visible para todos y para todo, ya que nuestras joyas tampoco se salvan. Desgraciadamente, con los años estas comienzan a perder ese brillo inicial que tanto nos gusta. Por ejemplo, aunque la plata es un material muy bonito, este tiende a mancharse, y conseguir que desaparezca el óxido y la suciedad se convierte en una tarea más complicada de lo que parece. No obstante, si algo bueno tienen las redes sociales es que es posible aprender con ellas algo nuevo cada día, como encontrar el sencillo truco para que tus joyas queden impolutas.

El sencillo truco que arrasa en redes sociales

En esta ocasión, ha sido Yolanda, experta en limpieza y tiktoker, la auténtica protagonista y quien nos enseña cómo devolverle el brillo a nuestras joyas en menos de dos minutos. Y todo ello nos lo explica en un vídeo rápido. Realmente, lo mejor de este truco es que todo el mundo lo puede seguir en su casa, ya que es realmente sencillo y no se necesitan apenas productos, solo bicarbonato de sodio, papel de aluminio y agua.

"Mirad cómo está esta pulsera de playa, más sucia no puede estar", así comienza el vídeo Yolanda, mientras nos enseña la diferencia entre una que ya ha limpiado y con la que va a repetir el proceso. Tan solo hace faltar terminar de ver el vídeo para comprobar de primera mano que realmente no existe ningún tipo de dificultad.

En primer lugar, Yolanda recomienda utilizar papel de aluminio, un material que todos tenemos por casa y que va a marcar la diferencia. Lo que tendrás que hacer es cortar un trozo e introducir la joya que quieras limpiar. A continuación, añade también una cucharadita de bicarbonato de sodio. Este ingrediente se encargará de eliminar toda la suciedad y el óxido de la pieza en cuestión de minutos.

| Fuente: Istock

Ahora es cuando realmente comienza la magia. Después de cerrarlo como si fuera un "saquito", deberás introducirlo durante un minuto y medio en agua hirviendo. Yolanda recuerda que es importante no sobrepasar ese tiempo para no dañar la joya. Después, "no hace falta limpiarla con un cepillito, con nuestras manos es suficiente", asegura la experta.

El último paso es lavar la pieza en abundante agua fría para eliminar cualquier resto de bicarbonato y secarla bien. Y sí, el cambio es más que evidente. "Mirad qué maravilla, la ha dejado exactamente nueva, como si fuera el primer día", termina.