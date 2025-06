El abono casero considerado 'oro verde' ideal para revivir y hacer crecer tus plantas

Si acabas adentrarte en el mundo de la jardinería, habrás comprobado de primera mano que no es tan sencillo como parece, pues cuidar de una planta va más allá de regarla y ponerla al sol. Cada una tiene sus propias necesidades, por lo que conocer cuáles son es el primer paso y más básico de todos. No obstante, muchas veces esto no es suficiente y conseguir que tengan un aspecto bonito se convierte en un verdadero reto.

A todo esto, también hay que sumarle las posibles plagas y circunstancias que pueden afectar a la planta, como el pulgón, el calor del verano o la humedad. Afortunadamente, existen trucos como disponer de un buen abono casero para hacer frente a estos imprevistos. Una de las mejores opciones es el de clorofila, también conocido como 'oro verde', ya que es capaz de devolverle el brillo a nuestras plantas y conseguir que crezcan correctamente.

El abono casero perfecto para tus plantas

En realidad, que la clorofila sea uno de los mejores aliados para mantener a nuestras plantas sanas y fuertes no debería extrañarnos, ya que este pigmento natural se encuentra dentro de ellas. De hecho, es el encargado del color verde de sus hojas, además de que es fundamental para realizar correctamente el proceso de la fotosíntesis.

Básicamente, al proporcionar abono de clorofila a nuestras plantas, lo que estamos haciendo es mejorar la salud del sustrato y el de ellas mismas, ya que aumenta su capacidad fotosintética. Además, también contiene magnesio, un nutriente esencial para nuestras macetas, pues se encarga de fortalecer su estructura celular y ayuda a que estas resistan mejor frente a plagas, enfermedades u otros factores ambientales.

| Fuente: Istock

Cómo hacer abono de clorofila

Una de las ventajas principales de este abono es que es bastante económico y que no se tarda nada en prepararlo. Aunque pueda parecer que se trata de un proceso complejo, realmente casi lo único que tendremos que hacer será recolectar las hojas verdes que veamos por nuestro jardín.

Una vez las tengas, mézclalas junto con un litro de agua y tritura. Después, cuela el líquido y caliéntalo al baño maría durante un par de minutos. Al hacerlo, lo que consigues es extraer toda la clorofila de las hojas.