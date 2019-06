Existen alrededor de 16 billones de euros en deuda que ofrece rentabilidades negativas en todo el mundo, según datos de Bloomberg. Es una de las consecuencias de las políticas monetarias ultra laxas de los bancos centrales, los mismos que en las últimas semanas han dejado la puerta abierta a recortar los tipos de interés. De hacerlo, el mensaje implícito es que la situación es mala, recuerda Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión, que asegura que "el sistema financiero mundial no está montado para los tipos en negativo".

¿Qué espera de la reunión del G-20 respecto al encuentro entre China y Estados Unidos?

Creo que se producirá un acercamiento, pero nada definitivo. El mercado siempre reaccionará bien a cualquier tipo de acuerdo comercial, ya que una de las cosas que ha descontado es que la desaceleración se puede agravar e incluso llegar a recesión en parte por el tema de la guerra comercial. Aunque luego en efectos económicos no se han visto tantos, es más de sentimiento.

Los últimos datos macro al otro lado del charco no han sido tan negativos, ¿es partidario de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés?

No veo motivos para que la Fed baje los tipos. O ellos tienen datos que nosotros no tenemos y ven algo que no vemos, o con los niveles actuales de paro y crecimiento, etcétera, no encuentro motivos para que recorte los tipos.

El mercado lo celebraría, pero estaría mandando un mensaje demasiado negativo

Si los bancos centrales bajan los tipos el mensaje es que la situación es mala. Que tengamos tal cantidad de dinero en negativo es anti sistema. El sistema financiero mundial no está montado para los tipos en negativo. Ni los planes de pensiones, ni los propios bancos, ni las aseguradoras Nada está preparado para los tipos estén en negativo. Los tipos en negativo durante tanto tiempo no van a ayudar a que haya más crecimiento. Es cierto que el crecimiento actual es menor, sí, pero parte de que lo sea es por los tipos tan bajos.

De cara a la segunda mitad del año, hay quien considera que es conveniente empezar a reducir riesgo mientras otros estiman que será un buen semestre por el apoyo de los bancos centrales ¿En qué lado se posiciona?

En ninguno de los dos. Ahora mismo en las bolsas hay valores y sectores extremadamente caros, que suelen ser todos los más próximos a los bonos y sectores y valores que están muy baratos porque están descontando una recesión a nivel mundial. Estos últimos son los que están más pegados al ciclo: autos, mineras, los bancos En el caso de la banca, como no hay perspectiva de subida de tipos y los tipos están donde están, es normal que estén baratos porque no hay ningún catalizador en el corto plazo. Si no se produce una recesión, que es mi escenario central, y se produce una mejoría de los datos macro en los próximos trimestres, que si llega el acuerdo comercial es probable, esos valores que lo han hecho mal puede que lo hagan bien. Y es probable que los otros que hasta ahora lo han hecho bien, si no hay bajada de tipos, lo hagan peor. A nivel índice puede que los movimientos no sean muy fuertes, pero a nivel sectores sí que lo serán.

¿Se podrá ganar algo más en la segunda mitad del año o ya está todo hecho?

Europa podría subir algo más. Estados Unidos también, pero está más justo por valoración desde hace más tiempo y es complicado. Será importante ver los resultados empresariales ahora en julio, y ver cómo se comportan las empresas este trimestre, que es un poco complicado en cuanto a la guerra comercial. Si son resultados más o menos razonables, los mercados podrían tener mejor comportamiento.

En el caso de España, ¿cree que el Ibex 35 será capaz de cerrar la brecha abierta con Europa este año?

La brecha se debe a los bancos y la única forma que tiene de cerrarla es que se comporten mejor. Y eso no lo vemos a corto plazo.

¿Cuáles han sido los últimos movimientos que ha hecho en cartera?

En España los dos valores que más me atraen por valoración son Ence e IAG. En ambos casos se han descontado escenarios muy malos, como el cierre de la fábrica de Pontevedra en Ence, que no está tan claro, y en el caso de IAG sigue ganando dinero a pesar del exceso de oferta en Europa. Sigue yendo bien y los movimientos en el precio del crudo están siendo muy cortoplacistas por el tema de Irán. Pero no creo que el petróleo vaya a subir mucho más desde estos niveles. Es más, es probable que en el medio plazo baje algo por un tema de oferta y demanda.

Hay mucho optimismo en torno a la deuda corporativa, pero ha corrido mucho ya ¿queda valor?

En general toda la deuda está cara. La del Gobierno está muy sobrecomprada, tremendamente cara, y los corporativos han ido detrás también. Estos últimos pueden seguir comportándose bien, pero en la ecuación rentabilidad-riesgo, tiene más riesgo del que la gente percibe.