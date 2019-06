Amundi llama a la prudencia y a reducir el riesgo en las carteras

Sin demasiada visibilidad sobre el desenlace de la guerra comercial, el escenario central de Amundi, la mayor gestora de Europa por activos bajo gestión, es que no se producirá un acuerdo definitivo entre China y Estados Unidos durante el G-20, aunque sí creen que se tenderán los lazos necesarios para llegar a un acuerdo cercano. En este escenario llaman a la prudencia, y a reducir el riesgo de las carteras.

"¿Qué tiene el mercado para estar en máximos cuando no se espera que se produzca un acuerdo?", reflexionó Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia, durante la presentación de perspectivas de la gestora para la segunda mitad del año. "Los bancos centrales han puesto una tirita. La pregunta es si las políticas monetarias nos valen para seguir comprando activos o necesitamos que los fundamentales respalden esas inversiones", continuó.

"El mercado de crédito es el único reducto de valor de cara a la segunda mitad del año"

En este contexto, Amundi infrapondera la renta variable debido a sus valoraciones, aunque dentro de ella se muestra más optimista con Europa que con Estados Unidos. Y considera que lo más seguro es mover la parte de riesgo (es decir, la destinada a la renta variable) hacia el crédito, ya que existe mayor protección por la parte de la duración. "El mercado de crédito es el único reducto de valor de cara a la segunda mitad del año", estima De la Morena. Y dentro de este, prefiere el europeo antes que el americano, y destaca, sobre todo, la deuda subordinada financiera.

Donde ven poco que arañar es en una deuda pública europea que cotiza ya en zona de mínimos históricos. "Preferimos los bonos de la periferia, España antes que Italia, antes que los bonos core de países como Alemania o Francia", señala De la Morena.

En un escenario negativo en el que no saliera un mensaje que congratulase al mercado durante el G-20 que diera pie a un acuerdo, en Amundi cuantifican que dar un paso atrás en el que se doblasen los aranceles actuales podría llegar a tener un impacto del 2% en la economía china. Pero no sería la única consecuencia, ya que podría llevar a la Reserva Federal, también, a bajar los tipos en julio, en lugar de en septiembre, que es la fecha que manejan en la gestora.

Optimismo con España

En lo que atañe a España y a la bolsa española, la gestora francesa reconoce que el resultado de las pasadas elecciones generales se ha visto de forma positiva fuera, por el mero hecho de que aporta estabilidad de cara a continuar con las reformas necesarias. Sin embargo, el Ibex 35 ha abierto una brecha con Europa, que no logra cerrar: "El índice no representa a la economía española por el elevado peso de la banca", señala De la Morena, que no ha reaccionado bien al último mensaje de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), que dejó la puerta abierta a reducir el precio oficial del dinero en el futuro.