Wall Street registra leves alzas y busca nuevos máximos históricos, pero las subidas tienen un límite

Wall Street cotiza este lunes en verde. La bolsa de Nueva York registra en la sesión suaves ganancias en sus tres principales índices, lo que hace que el S&P 500 apunte a nuevos máximos históricos y acaricie sus resistencias. Algo que contrasta con las caídas generalizadas de hoy en las bolsas europeas. La renta variable estadounidense arranca así una semana llena de referencias clave y con la resaca de la última decisión de tipos de la Reserva Federal de EEUU (Fed).

Precisamente este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho de nuevo uso de su red social habitual (Twitter) para criticar una vez más la política monetaria del banco central norteamericano . "No sabe lo que está haciendo", ha afirmado en uno de sus mensajes.

Cabe recordar que los principales selectivos del parqué neoyorquino acabaron la semana pasada con ganancias acumuladas superiores al 2%, incluyendo nuevos máximos históricos en el caso del S&P 500.

¿Dónde está el límite?

Este tantea hoy precisamente su zona de los altos del año en los 2.955-2.960 puntos. Si los supera al cierre, podrá dar más información "acerca de la profundidad que pueda tener una próxima caída en Wall Street", según los analistas técnicos de Ecotrader.

Estos expertos calculan precisamente que en "próximas semanas" se vivirá una corrección en la bolsa de Nueva York, por lo que son partidarios de esperar a esta antes de volver a aumentar la exposición a la renta variable de EEUU.

"En el caso de que se superen resistencias de 2.955-2.960 puntos en el S&P 500 seríamos partidarios de seguir disfrutando de las subidas pero sin emocionarse en demasía", explican. Pero, ¿por qué? "Las alzas podrían estar limitadas a la resistencia creciente de largo plazo que discurre actualmente por la zona de los 3.020 puntos", añaden.

La ruptura por de los 3.020 puntos es "muy difícil", pero "necesaria" para poder "valorar una hipótesis de subida libre absoluta y alzas sostenibles en el tiempo", afirman estos analistas técnicos.

"Nos parece precipitado hablar de techo mientras el S&P 500 no cierre el hueco que abrió el pasado jueves al alza a partir de los 2.926 puntos"

"A corto plazo no habrá ningún signo de deterioro comprador y nos parece precipitado hablar de techo mientras el S&P 500 no cierre el hueco que abrió el pasado jueves al alza a partir de los 2.926 puntos, para lo cual deberíamos ver una sesión cerrando por debajo de ese nivel. El soporte análogo en el Nasdaq 100 se encuentra en los 7.667 puntos", concluyen.

En el plano corporativo, Verizon, United Technologies y Walmart lideran las ganancias de hoy en el índice Dow Jones al revalorizarse en torno a un 1%, mientras Home Depot, Walt Disney y UnitedHealth encabezan los descensos.

El petróleo cotiza plano pese a Trump

Al mismo tiempo, en el mercado de materias primas, los precios del petróleo se mantienen planos este lunes pese a los últimos mensajes del presidente de EEUU respecto el Estrecho de Ormuz.

Es en ese punto de Oriente Medio donde las tensiones entre Estados Unidos e Irán han ido in crescendo en las últimas semanas. Algo que ha provocado el repunte del crudo, sobre todo la pasada semana, tras el derribo por parte de la república islámica de un dron no tripulado norteamericano.

Hoy Trump se ha defendido de nuevo de las acusaciones iraníes sobre el incidente. "EEUU no necesita estar ahí (en el Estrecho de Ormuz) cuando es el mayor productor de energía del mundo. Lo que EEUU pide a Irán es muy sencillo: no a las armas nucleares y no más propaganda del terror", ha tuiteado el mandatario.

El PIB del primer trimestre, la referencia de la semana

Wall Street empieza así una semana que estará llena de datos macro clave y en la que los inversores estarán pendientes, sobre todo, de cualquier noticia relativa al encuentro clave del presidente de China, Xi Jinping, y Trump el próximo fin de semana en Osaka (Japón).

Pero antes de esa cita, tal y como anticipan desde Link Securities, mañana se dará a conocer en EEUU el índice de confianza de los consumidores de junio; y el jueves, más importante, la tercera y última estimación del producto interior bruto (PIB) estadounidense del primer trimestre.