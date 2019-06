Las bolsas de Europa flojean: el Ibex 35 cotiza plano por encima de los 9.100 puntos

El Viejo Continente encuentra dificultades para extender un día más el rebote que inició el lunes. Las principales bolsas europeas han comenzado la sesión de este miércoles con signo mixto y registran movimientos (tanto al alza como a la baja) muy moderados. El Ibex 35 cotiza plano, por encima de los 9.100 puntos. El parqué de Milán es el que más cae más de un 0,5%) ante la previsible apertura de un procedimiento disciplinario a Italia por parte de la Comisión Europea. Todo ello pese a tener como referencia las fuertes alzas de ayer de Wall Street. De hecho, los futuros estadounidenses anticipan subidas ligeras en el mercado neoyorquino. Además, la agenda macro de la jornada será intensa, destacando la publicación de una batería de índices PMI compuesto y servicios a ambos lados del Atlántico, el informe de empleo ADP en Estados Unidos (tomado como anticipo al dato oficial de empleo que se conocerá el viernes) y el Libro Beige de la Reserva Federal de EEUU (Fed).

El optimismo predominó ayer en los mercados ante varias noticias "positivas", como destacan los analistas de Link Securities. Por un lado, las referentes a la distensión comercial entre Estados Unidos y China, así como con México. Pero el principal propulsor este martes fue Jerome Powell, presidente de la Fed, quien en una comparecencia tras la reunión del organismo no rechazó bajadas de los tipos de interés en los próximos meses.

Cabe recordar que mañana será el turno del Banco Central Europeo (BCE). El organismo presidido por Mario Draghi "podría volver a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento", tal y como anticipaban este lunes los expertos de Renta 4. En cuanto a los tipos de interés, no se espera ningún cambio (se sitúan en el 0%). Pero el BCE "podría ofrecer más detalles sobre los términos y condiciones del TLTRO III", añadían.

Mantiene los 9.100 puntos

Por ahora, las bolsas de Europa vuelven a 'flojear'. Un comportamiento que se replica en el Ibex 35, que cotiza prácticamente plano. El principal selectivo bursátil español mantiene el nivel de los 9.100 puntos que logró recuperar ayer (al subir más de un 1%).

Sin embargo, lo que se vivió ayer no fue más que un "simple rebote", según los analistas técnicos de Ecotrader. Estos advierten de que no serán unas alzas fiables mientras el índice no consiga situarse "por encima de la zona de importante resistencia" que tiene en los 9.335-9.410 puntos.

Fue ahí donde donde "semanas atrás se abrió un potente hueco bajista", explican. Por eso su cierre "es necesario" para que se pueda volver a hablar de "fortaleza" en la bolsa española. Algo complicado por el momento, ya que ese escenario implica que el Ibex 35 se revalorice más de un 3% en el corto plazo.

Hasta entonces, el selectivo "no alejará los riesgos bajistas", aseguran desde Ecotrader. ¿Y hasta dónde podría descender? Según sus cálculos, hasta los 8.730-8.800 puntos. Es decir, aún puede caer más de un 4% desde los niveles actuales.