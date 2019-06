Sacyr sube casi un 10% en bolsa en dos días tras su Investor Day: Kepler le da un potencial del 67%

Las acciones de la constructora Sacyr llevan dos días disparadas en bolsa. En la sesión de este martes, coincidiendo con la celebración de su Día del Inversor (Investor Day), los títulos se revalorizaron un 4,87%, hasta 2,112 euros al cierre. Hoy se revalorizan otra vez en torno a un 5%, superando los 2,2 euros por acción. Un ascenso que se apoya en una optimista valoración por parte de los analistas de Kepler.

En concreto, estos expertos mantienen el precio objetvo que otorgan a la compañía en 3,70 euros por acción. Ello supone darle un potencial alcista a Sacyr del 67%, teniendo como referencia los niveles actuales de cotización. De hecho, los títulos de la constructora no tocan esos niveles desde enero de 2015 (es decir, hace más de cuatro años).

Kepler también ha mantenido su recomendación de compra sobre la compañía. Además, no ha sido la única que ha actualizado su opinión respecto Sacyr. Así, en los últimos días, desde Mirabaud han aumentado su recomendación desde 'vender' a 'retener' (equivalente a 'mantener'), al tiempo que le ha mantenido su precio objetivo en los 2,48 euros por acción.

Por su parte, los analistas de JB Capital Markets también ven un largo recorrido en bolsa para Sacyr. En concreto, hasta los 3,50 euros por acción, donde han elevado su precio objetivo desde los 2,80 euros que le otorgaba antes. Asimismo, Alantra ha elevado su 'apuesta', más modesta, hasta 2,18 euros desde los 2,08 euros que le daba previamente.

Consenso de mercado

Con todo, el análisis de Kepler es más 'optimista' que el que muestra el consenso de mercado recogido por Bloomberg. Este grupo de expertos otorga un precio objetivo a Sacyr de 3,02 euros por acción. O lo que es lo mismo, un recorrido al alza en el corto plazo del 36%.

Por ello, el 72,7% de estos analistas recomienda comprar acciones de la constructora si aún no se tienen en cartera; un 18,2% aconseja 'mantener'; y un 9,1%, 'vender'.

Análisis técnico

En cuanto al aspecto técnico que presenta la cotización de Sacyr, trata de "retomar la senda alcista después de haber alcanzado en entorno de soporte de los 2,02 euros", según señala el analista técnico de Ecotrader Carlos Almarza.

"Desarrolla una fase correctiva en las últimas semanas que podría ser superada tras confirmar un pequeño giro alcista sobre los 2,14 euros, lo que aleja el riesgo de ver una corrección más profunda", añade este experto.

No obstante, advierte que no se puede descartar ver "una recaída en próximos meses hacia los 1,82/1,75 euros". "Pero mientras no pierda ese entorno de soporte mantendrá sus opciones de reestructuración alcista", aclara Almarza.