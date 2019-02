Suaves ganancias en Wall Street tras los resultados de Amazon y el dato de paro

Wall Street encara la recta final de la semana con ligeras ganancias en sus tres principales índices, aunque el selectivo tecnológico Nasdaq cede levemente por momentos. Todo ello en la jornada después del fin de la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China y de la presentación de resultado de Amazon. Además hoy también cotizan las cuentas de Merck y ExxonMobil, conocidas hoy. Asimismo, se ha conocido antes de la apertura que la tasa de paro en Estados Unidos subió hasta el 4% por el shutdown.

La bolsa de Nueva York acabó ayer el mes de enero con subidas de récord: por ejemplo, el Dow Jones cerró su mejor enero en los últimos 30 años.

Un hito bursátil que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado en su cuenta de Twitter, defendiendo que es una muestra de que la economía norteamericana es, "de lejos, la más fuerte del mundo".

Best January for the DOW in over 30 years. We have, by far, the strongest economy in the world!