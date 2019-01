Signo mixto en Wall Street tras el mensaje de paciencia de la Fed y a la espera de Amazon

Wall Street cotiza con signo mixto este jueves. La bolsa neoyorquina vive una jornada marcada por la 'resaca' del mensaje tranquilizador para los inversores que la Fed lanzó ayer, además de las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos. También, de nuevo, los resultados empresariales copan parte de protagonismo, especialmente por las cifras de Facebook conocidas ayer y las de Amazon, que se publican esta noche.

La jornada en la bolsa neoyorquina viene precedida por la debilidad con la que cotizan hoy las principales plazas europeas.

Mientras, al otro lado del Atlántico, Facebook se dispara en el parqué (ya lo hacía en el pre-market) tras publicar ayer después del cierre sus resultados de 2018.

La red social fundada por Mark Zuckerberg ha batido las previsiones del mercado al lograr unos beneficios de 22.112 millones de dólares.

En cambio, los títulos de Microsoft, que también dio a conocer ayer sus cuentas, caen con fuerza en Wall Street tras decepcionar a los analistas. La compañía de software ganó 17.244 millones de dólares el pasado ejercicio.

Al cierre de la sesión (pasadas las 22 horas, en horario de la España peninsular), será Amazon la que publique sus cuentas trimestrales.

Continúan las negociaciones entre EEUU y China

Además, los inversores hoy continuarán pendientes de lo que pueda suceder en Washington, donde continúan las negociaciones comerciales entre EEUU y China.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que las conversaciones "van bien y con buena voluntad". No obstante, ha afirmado a través de Twitter que no habrá ningún acuerdo definitivo hasta que se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping, algo que sucederá en un "futuro próximo" según ha dicho.

El Dow Jones recuperó ayer el nivel de los 25.000 puntos después de que verse impulsado optimismo consecuencia del mensaje de "flexibilidad" que trasladó la Reserva Federal estadounidense (Fed) respecto a su política monetaria futura.

El banco central norteamericano celebró ayer su primera reunión del año, tras la cual mantuvo los tipos de interés en el rango del 2,25-2,5% (como se esperaba).

Pero la clave de la cita fue la confirmación de que la Fed "será paciente para determinar qué ajustes futuros del rango objetivo de los tipos de interés pueden ser apropiados para respaldar" la evolución de la economía estadounidense, como señaló en su comunicado.

Un mensaje que se suma, además, al hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) consultará al mercado a partir de abril antes de decidir el curso de su política monetaria.

Por último, en cuanto a la agenda macro del día, hoy se ha conocido que se ha dado una inusual alza de las peticiones de desempleo en EEUU, hasta las 253.000.