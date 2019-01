Trump afirma que tratará con Xi el pacto comercial en el "futuro próximo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha destacado este jueves que las negociaciones comerciales con China "van bien y con buena voluntad" de ambas partes, pero precisó que no habrá un acuerdo hasta que se reúna con el presidente Xi Jinping en "el futuro próximo".

"Los principales negociadores comerciales de China están en EEUU en reuniones con nuestros representantes. Los encuentros van bien, con buena voluntad y espíritu por ambas partes", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

China's top trade negotiators are in the U.S. meeting with our representatives. Meetings are going well with good intent and spirit on both sides. China does not want an increase in Tariffs and feels they will do much better if they make a deal. They are correct. I will be......