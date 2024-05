Santander, BBVA y CaixaBank aportan el 66% de los puntos que sube el Ibex 35 en el año

Aunque le costó coger el ritmo más que a sus homólogos continentales, el Ibex 35 ya supera las ganancias anuales del EuroStoxx 50, con una subida del 12% para el índice español frente al 11% del de la eurozona. En un ejercicio que, de momento, se torna alcista para la renta variable, está siendo una regla compartida que las subidas se concentren en algunos valores o, dicho de otra forma, que el optimismo inversor esté recayendo con especial ímpetu en unos pocos. Y en el caso de la plaza nacional, la protagonista indiscutible en este sentido es la banca, con mención especial para Banco Santander, BBVA y CaixaBank, que aportan hasta el 66% de los puntos totales que gana el Ibex en 2024.

La entidad capitaneada por Gloria Ortiz lidera esta tabla, ya que suma el 30% de los puntos netos del índice. Santander no es la compañía que más gana en bolsa en el año, de hecho, con una subida del 28%, es el segundo banco español que menos sube, solo por detrás de BBVA (que avanza un 22% en bolsa). No obstante, su gran peso dentro del índice nacional (capitaliza en torno a los 76.570 millones de euros) hace que ese alza en el valor de sus acciones le valga para ser la que más aporta a la subida total del Ibex 35.

Lo mismo ocurre con la recién citada BBVA, que es la siguiente que más suma, con un 21% del total de puntos, ya que, por ponderación, el comportamiento de los títulos del banco vasco mueven con fuerza a la referencia nacional. En el ejercicio, gana en torno al 22% en bolsa. CaixaBank es la tercera que más aporta, y suma un 16% al Ibex 35, con unas ganancias anuales en bolsa del 36%.

Pese a la fuerte revalorización que anotan estas firmas en el parqué, el consenso de expertos todavía cree que es momento de abrir posiciones en las mismas, ya que su subida no terminará aquí, según estos pronósticos. Con excepción de BBVA, donde recomiendan mantener los títulos, Santander y CaixaBank cuentan con consejos de compra, según el consenso. De hecho, dentro de lo que es la banca española, la mejor recomendación recae sobre Santander, banco que todavía, pese a las fuertes subidas de los últimos dos años en bolsa, cotiza por debajo de su valor en libros. En concreto, la expectativa es que alcance las 0,91 veces su valor contable tangible al final de este curso.

Inditex se cuela en el cuarto puesto, y su subida aporta el 14% de lo ganado en el año al índice español, pero el top 5 lo cierra de nuevo una entidad financiera: Banco Sabadell. La aportación de la textil gallega al índice podrá ser mucho mayor en un futuro próximo si sus acciones se ciñen a las estimaciones (ya son siete las casas de análisis que ven sus títulos por encima de los 50 euros).

Las acciones de la entidad dirigida por César González-Bueno conviven desde hace ya algunas semanas con la opa hostil lanzada por BBVA (que sucede cuando la cúpula de la compañía se niega a negociar y la empresa compradora lanza la oferta a todos los accionistas). Cabe recordar que, en este contexto, con los precios actuales de ambas entidades, la prima que pone sobre la mesa BBVA es de aproximadamente un 10% por el canje de acciones ofrecido.

El mercado recibe con alegría lo que esta operación entre ambas puede suponer para Banco Sabadell, que se revaloriza un 20% desde que se conocía la noticia. Una subida que la coloca como la compañía más alcista del Ibex 35 en 2024, con un alza que supera el 73%.

Con la bajada de los tipos de interés ya a la vuelta de la esquina en Europa, ya que el mercado compra que en la próxima reunión del BCE, en junio, se efectúe el primer recorte, la continuidad del buen desempeño de los bancos en bolsa podría ponerse en duda. Para Juan José Fernández-Figares, de Link Securities, los bancos seguirán aportando al comportamiento del Ibex 35 en lo que resta de ejercicio, "ya que sus resultados en general han sorprendido al alza, lo que ha conllevado la revisión también al alza de las estimaciones por parte de los analistas, estimaciones que ya contemplan la reducción de tipos".

Ahora bien, el experto matiza que, a partir de ahora, "el peso de esa contribución a la marcha del Ibex 35 va a ser menor, con otras compañías, especialmente las utilities, cogiendo el relevo", completa.

Fuertes potenciales

El Ibex 35 es, después del Ftse Mib italiano (apoyado por las entidades bancarias transalpinas), el segundo índice que más sube de Europa. No obstante, los analistas esperan que el alza del índice no cese aquí. Aún estiman para su cotización un potencial alcista del 10% para los próximos meses, en los que podría alcanzar los 12.454 puntos que fijan de precio objetivo (la valoración más alta desde el verano de 2011), con los que regresaría a niveles no visitados desde 2008.

Y es que, pese a la grandes subidas de algunas compañías del Ibex 35, sus valoraciones corren aún más rápido. Esta confianza volvía a subrayarse esta semana de la mano de Deutsche Banks, que elevaba la valoración de toda la banca española. El analista de la firma Alfredo Alonso reiteraba en un informe que este segmento tiene aún margen de subida: "Siguen demostrando que están mejor preparados que la mayoría de sus homólogos del sur de Europa para mantener unos sólidos niveles de rentabilidad, no solo aprovechando mejor las expectativas de tipos [de interés] más altos a más largo plazo, sino, lo que es más importante, siendo probablemente más resistentes a los recortes de tipos que la mayoría de sus homólogos", explicaba el experto.

Entre las 35 compañías que componen el índice, 12 empujan a la baja. Grifols es la que más puntos le resta al cómputo anual al selectivo, y le quita el 4% sobre el total. La firma de hemoderivados, que corrige un 39% en el año, ha sufrido fuertes caídas en los últimos meses tras los diferentes ataques recibidos por la firma bajista Gotham City Research. Las siguientes son Cellnex y Solaria, que restan al índice algo más de un 1%.