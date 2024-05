Bancos europeos que aún no han llegado a 'puerto': cotizan por debajo de su valor contable

Si hace dos años a un inversor le cuentan que la banca iba a estar cotizando donde está ahora, casi nadie se lo hubiera creído, aunque muchos se hayan beneficiado de la fortísima revalorización que este sector ha protagonizado a raíz de las subidas de tipos de interés. El BCE mantiene los tipos de interés en el 4,5%: todos los caminos hacia el primer recorte llevan a junio.

El negocio bancario, por tanto, ha disfrutado estos meses de un viento a favor cada vez más potente y el cual todavía sigue soplando con fuerza en forma de aumento de los márgenes de intereses y, en consecuencia, de la rentabilidad del sector. Este viento ha provocado que el mercado valore de otra forma a estas compañías y muchas de las que antes cotizaban lejísimos de su valor contable ahora ya han llegado a puerto e incluso lo hacen con cierta prima, como es el caso de Bankinter o BBVA en España.

De cara al inversor, ¿es ya tarde para entrar en banca? El sectorial europeo, tras revalorizarse un 20% en lo que va de año, cotiza en máximos no vistos desde 2015. Pese a esto, hay argumentos para pensar en un mayor rebote ya que los máximos históricos de 2007 todavía quedan lejos. El sector debería remontar otro 150% para llegar a esos niveles. Actualmente estos bancos, de media, cotizan a 0,87 veces su valor contable, ofreciendo prácticamente la mitad de descuento del que llegó a tener en 2020. La última vez que se equiparó el valor en bolsa con el valor contable fue en 2018.

Con un sector en cotas de cotización no vistas en casi una década, todavía hay entidades que ofrecen descuento con respecto a su precio contable tangible, o lo que es lo mismo, que el mercado todavía no está reconociendo el total de su valor y, por tanto, todavía tienen recorrido para seguir avanzando hacia puerto. No obstante, el consenso de expertos muestra su confianza en algunas de estas firmas y nueve de estas, entre las 28 que no alcanzan su valor contable, cuentan con recomendación de compra.

Con descuento y recomendación de compra

Barclays es el que cuenta con mayor descuento en este sentido, con un precio/valor en libros de 0,58 veces. Los títulos de la firma británica se anotan un fuerte repunte en bolsa y alcanzan niveles no vistos desde 2017, pero no es suficiente para recuperar el valor intrínseco de sus acciones. Desde Deutsche Bank Group estiman que los títulos de Barclays llegarán a las 270 libras en los próximos meses, lo que supone un potencial alcista del 17%. "El potencial alcista está relacionado con la consecución de cualquier objetivo cercano al objetivos del grupo, en particular un Rote del 12% en 2026. Incluso en nuestras previsiones, que implican rentabilidad del 10,5% en ese año, las acciones se negocian a 4,7 veces los beneficios, con un rendimiento de flujo de caja libre del 20%", argumentan desde el banco.

Commerbank es la segunda compañía del Stoxx 600 Banks con mayor descuento sobre su valor contable tangible y que además tiene recomendación de compra. El banco reportó el mejor beneficio neto en los últimos diez años en los resultados del primer trimestre de 2024 (con ganancias de 747 millones de euros). Así, desde Bloomberg Intelligence explican que el banco alemán se ha visto favorecido por "la subida de los tipos de interés a largo plazo, los bajos costes del crédito y la fuerte generación de capital, que hicieron que los beneficios del primer trimestre superaran las estimaciones de los analistas, y vemos margen para una modesta mejora del consenso".

De la misma manera, desde la firma reconocen el esfuerzo de Commerbank en cuanto a la reducción de costes: "Los resultados de Commerzbank en materia de reducción de costes han sido impresionantes, aunque partiendo de una base elevada e ineficiente, con un objetivo del 60% para el conjunto del año casi en línea con sus homólogos". Sus acciones cuentan con un potencial de algo más del 6%.

BPER Banca es la entidad más alcista del índice bancario del Viejo Continente, con una subida anual que supera el 73% y que la deja en niveles de 2015, sin embargo, el mercado no reconoce aún todo el valor en libros tangible del banco italiano, con un descuento sobre el mismo de 0,76 veces. "Los principales factores determinantes de los beneficios futuros de BPER son el apalancamiento de la base minorista, la consolidación de varias fábricas de productos y la continuación de la extracción de sinergias de costes de la integración de Carige. Los 294 millones de euros de gastos de reestructuración, anticipados al cuarto trimestre, podrían contribuir a suavizar el gasto este año, y las 1.000 salidas voluntarias de empleados previstas ayudarán a mantener la ratio de costes sobre ingresos en torno al 50%", pronostican desde BI.

El francés BNP Paribas es el cuarto con mayor descuento, con un 23% por debajo de su valor contable. También subido a la ola alcista del sector, la cotización de la entidad alcanza niveles de 2007, y gana un 15% en el año. La firma tiene un potencial del 10% hasta alcanzar su precio objetivo, fijado en los 77,84 euros por el consenso de Bloomberg. Así, solamente en las revisiones del último mes, 11 de las 20 casas de análisis que revisan sus títulos le dan una valoración superior a la del consenso, llegando incluso a los 88 euros, en el caso de Jefferies.

Hace unas semanas, saltaba a los titulares que, después de mucho tiempo, la mitad de la banca española cotizaba por encima de su valor en libros. Bankinter -que es la que históricamente se ha mantenido por encima de su precio contable-, BBVA y CaixaBank son las tres que se mueven por encima del valor de sus activos. Sabadell y Santander, sin embargo, no alcanzan aún esta cota, y están en la lista de entidades europeas con descuento sobre su valor contable y con recomendación de compra. Banco Santander es la que lo tiene más cerca, ya que cotiza a 0,91 veces el valor de sus activos.

Esta lista se completa con dos irlandeses: Bank of Ireland y AIB Group. Las acciones de estas entidades están a punto de alcanzar su valor contable tangible, ya que rozan el valor intrínseco de sus acciones (algo que sucede cuando esta ratio se sitúa en el 1). Los expertos recomiendan tomar posiciones en ambas y creen que sus títulos subirán más de un 15% en los próximos meses.