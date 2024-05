El Ibex 35 se impone a la subida anual del EuroStoxx 50 por primera vez desde enero

El Ibex 35 continúa su ascenso y alcanzaba este lunes nuevos máximos anuales en los 11.339 puntos con los que se sitúa en niveles de julio del 2015. Con la ligera subida de la sesión anterior, del 0,1%, el índice nacional conseguía unas ganancias anuales del 12,25% con las que lograba imponerse (aunque por muy poco) a las que acumula el EuroStoxx 50 en 2024, del 12,23%. Es la primera vez desde comienzos de enero que el Ibex 35 logra superar en el ejercicio al selectivo continental.

Solo en los primeros compases de enero, el índice español había logrado superar el comportamiento anual (ver gráfico), pero, desde entonces, el buen desempeño del índice paneuropeo ha estado por delante del nacional. Tanto es así que el EuroStoxx 50 ya mira a los máximos históricos que datan del 2000 y que consiguió en plena burbuja del puntocom con Nokia como la empresa más grande del continente por aquel entonces. De estas cotas se encuentra exactamente a un 7% de distancia y los expertos fijan para su cotización un recorrido alcista del 11% con el que establecería un nuevo techo histórico.

Con esta alza anual el índice de las 35 logra establecerse, de hecho, como el segundo índice más alcista de entre los principales del Viejo Continente. Solo supera su subida en el ejercicio la bolsa italiana que, apoyada de nuevo por sus entidades bancarias (Unicredit e Intesa Sanpaolo son las dos firmas que más avanzan del EuroStoxx en 2024), acumula una revalorización que roza el 15% desde el primero de enero. En el continente, solo el Dax alemán alcanza, junto con estos selectivos, unas subida del doble dígito, también por encima del 12%. Por su parte, pese a acumular sendas alzas también, la bolsa londinense y parisina registran las ganancias menos abultadas del año, del entorno del 9% en ambos casos.

Y lo cierto es que los analistas esperan que la subida del Ibex 35 no cese aquí. Aún estiman para su cotización un potencial alcista del 10% para los próximos meses, en los que podría alcanzar los 12.454 puntos que fijan de precio objetivo (la valoración más alta desde el verano de 2011), con los que regresaría a niveles no visitados desde 2008.

A nivel técnico, según explica Joan Cabrero, asesor y estratega de Ecotrader, las señales también apuntan a que el índice español será capaz de alcanzar los 12.000 puntos este mismo año. "El Ibex 35 logró la semana pasada romper el techo creciente de la consolidación que desarrollaba durante las últimas semanas y que discurría por la zona de los 11.275 puntos. La ruptura de esta resistencia es de todo menos un signo de debilidad y abre la puerta a una probable continuidad de las subidas, consolidaciones al margen, hacia siguientes objetivos que se localizan en los máximos de 2015 en torno a los 11.884/12.000 puntos", argumenta Cabrero.

El experto aclara que "cuando les hablo de consolidaciones me refiero a la posibilidad de que en próximas fechas no me sorprendería que el Ibex 35 pudiera ir a buscar apoyo a la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre de 2023 con los de febrero de 2024, que actualmente discurre por la zona de los 10.820 puntos". Sin embargo, explica que esta posible caída sería una nueva oportunidad de comprar bolsa española "ya que para que haya evidencias técnicas bajistas en la renta variable española sería necesario que una eventual caída llevara al Ibex 35 a perder esa directriz alcista de los 10.820 y sobre todo el soporte de los 10.500 puntos".

Las firmas más alcistas del Ibex

La subida del índice nacional en 2024 vuelve a sustentarse en la banca, pues entre las diez compañías más alcistas hasta cinco son bancos (solo BBVA no se encuentra en esta lista).

Apoyada por la opa lanzada por BBVA a inicios de mayo y este entorno en el que los tipos de interés han continuado más altos por más tiempo del esperado (aunque el mercado descuenta ya el primer recorte por parte del BCE en la próxima reunión de junio), Banco Sabadell se alza como la firma que más se revaloriza en 2024 del Ibex 35, con una subida que incluso se acerca al 70%. Unicaja también se hace con un puesto en el podium, con un alza de casi el 50% desde que comenzó el ejercicio. Por su parte, Bankinter y CaixaBank se anotan subidas de más del 30% y Banco Santander roza esta revalorización.

Más allá de la banca, también destacan los comportamientos bursátiles en el año de Indra y Rovi, con el tercer y cuarto puesto de este ranking y avances en 2024 que alcanzan el 47% y 46% respectivamente.