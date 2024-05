La tendencia alcista sigue vigente en el Ibex 35 y mantiene el camino hacia los 12.000 puntos

Los datos macroecónomicos chinos vuelven a alterar el buen ritmo de los mercados. La economía del gigante asiático sigue mostrando una recuperación desequilibrada. Este viernes se conocían los datos de ventas minoristas en el mes de abril, que experimentaron una caída más fuerte que el mes anterior y el gasto de los consumidores se desaceleró. Mientras, sin embargo, el crecimiento de la producción industrial superaba incluso todas las estimaciones.

Los inversores no están viendo con buenos ojos este desequilibrio y, por el momento, el mercado de futuros apunta a que este viernes tomarán la decisión de deshacer posiciones. En Europa, el Ibex 35 podría registrar la mayor caída del continente, con un retroceso del 0,7%. Junto con él, solo el Cac francés superaría el 0,5% de caída en la sesión. El resto de pérdidas del Viejo Continente serán más moderadas.

Al otro lado del charco, ya a estas horas los inversores tienen dudas entre comprar o vender acciones norteamericanas y, en Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq 100 se mantienen prácticamente planos.

Pese a las caídas que el mercado de futuros apunta que se registrarán en esta jornada, a nivel técnico, la tendencia alcista sigue vigente en el Ibex 35 mientras el índice español no pierda en el cierre semanal los 11.240 puntos. Por el momento, se mantiene por encima de este soporte semanal y consigue sostener el objetivo hacia los 12.000 puntos.

Joan Cabrero explica que "el cierre de esta zona no tendría mucho sentido en un contexto de fortaleza". Así, subraya que tras superar la resistencia de los 11.275 puntos este miércoles hace que la puerta este abierta a "una probable continuidad de las subidas, consolidaciones al margen, hacia siguientes objetivos que se localizan en los máximos de 2015 en torno a los 11.884/12.000 puntos", concluye Cabrero. Hasta esos niveles y, sobre precios actuales, el índice español tiene una subida adicional entre el 5% y el 6%, que se añadiría al casi 12% que gana en el año.

Por su parte, tras acercarse a máximos del año, el EuroStoxx 50 continúa por debajo de los 5.120 puntos "que es el techo de la consolidación", argumenta Cabrero. El experto indica que "mientras el EuroStoxx 50 no pierda la zona de soporte de los 4.885 puntos no habrá evidencias técnicas que sugieran un contexto más correctivo que consolidativo" y agrega que "después de este lateral, que aún podría dar más vaivenes y algún que otro susto, no olviden que el siguiente objetivo se encuentra en los 5.500 puntos, que es donde llegó a cotizar el EuroStoxx 50 el año 2000 sin el efecto dividendos descontado en el precio".

Mercado de renta fija

Tras la relajación que vivieron este jueves los principales bonos soberanos, los inversores vuelven a vender deuda del Viejo Continente este viernes. El bund alemán experimenta las mayores ventas a estas horas y su rentabilidad se incrementa alrededor de 4 puntos básicos, hasta el entorno del 2,45%. También el bono francés sufre aumentos de su rendimiento de más de 3 puntos. Los papeles de Italia y España lo hacen alrededor de 2,5 puntos.

Pese a este rojo generalizado, el T-Note se escapa de él y vive ligeras compras que hacen que su rentabilidad siga relajándose y se sitúe en el 4,36% de rendimiento. Por su parte, el dólar se revaloriza en su cruce frente al euro y, tras haber marcado mínimos de marzo este miércoles, regresa a los 0,92 dólares por euro.

En una semana en la que el oro ha rozado nuevos máximos históricos, en el saldo semanal, sin embargo, destacan otros metales como la plata y el cobre. Ambas materias primas se anotan desde el lunes una subida de precios de más del 5%. Solo este viernes, de hecho, el cobre avanza más del 2%, aunque la plata se mantiene prácticamente plana.

Por su parte, con subidas semanales en el entorno del 1% en ambos casos, las cotizaciones del Brent (el petróleo de referencia en el Viejo Continente) y el West Texas (de referencia en Estados Unidos) extienden las ganancias este viernes, aunque de forma muy ligera. El Brent supera los 83,50 dólares por barril y el West Texas roza los 79,40 dólares.