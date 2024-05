El EuroStoxx marca nuevos máximos del año y aún puede subir un 8% más

El mercado de futuros comienza en verde esta sesión del jueves con los principales índices apuntando a una jornada en la que ratificarán nuevos máximos del año. Las ganancias ya se extienden hasta el entorno del 1% en las bolsas asiáticas que, en el caso de la china, superan incluso el 1,5% de revalorización.

El Ibex 35 es también a estas horas el más alcista entre los principales selectivos mundiales y señala a una subida por encima del 1% en la jornada. En el resto de índices, la sesión del jueves indica alzas más moderadas que no llegarían al 1% de subida.

Es el dato de IPC de EEUU en el mes de abril que se conoció ayer mismo el que estaría actuando de impulsor de los mercados. La inflación del país norteamericano dio un leve respiro el mes pasado y solo subió un 0,3% mensual (situándose en el 3,4%) lo que los inversores están comprando como un mensaje de que la Reserva Federal de EEUU estaría más cerca de comenzar a bajar los tipos de interés.

Con estas subidas, el EuroStoxx 50 buscará este jueves nuevos máximos del año, para lo que debe superar a nivel intradía los 5.120 puntos. En el análisis técnico, una vez haya superado estos altos del ejercicio, el principal índice continental se encaminará hacia el siguiente objetivo fijado desde Ecotrader en los 5.500 puntos, hasta los que aún tiene un recorrido alcista adicional de casi el 8%, que se añadiría al casi 13% de subida que el selectivo acumula en el año.

"Mientras el EuroStoxx 50 no pierda la zona de soporte de los 4.885 puntos no habrá evidencias técnicas que sugieran un contexto más correctivo que consolidativo. Después de este lateral, que aún podría dar más vaivenes y algún que otro susto, no olviden que el siguiente objetivo se encuentra en los 5.500 puntos, que es donde llegó a cotizar el EuroStoxx 50 el año 2000 sin el efecto dividendos descontado en el precio", explica Joan Cabrero, asesor y estratega de Ecotrader.

Por su parte, el Ibex 35 superó en la jornada del miércoles su resistencia y ahora el selectivo nacional se encamina a buscar los 12.000 puntos: "La ruptura de esta resistencia es de todo menos un signo de debilidad, sobre todo si se confirma al cierre del próximo viernes, que tenemos cita con el cierre semanal. Eso abriría la puerta a una probable continuidad de las subidas hacia siguientes objetivos que se localizan en los máximos de 2015 en torno a los 11.884/12.000 puntos", explica Cabrero.

Los bonos se toman un respiro

El dato de IPC de EEUU en el mes de abril está sirviendo también de respiro para los principales bonos soberanos que comienzan la sesión del jueves con intensas compras, especialmente los del continente europeo, que en la mayoría de casos relajan sus rentabilidades más de 10 puntos.

En Europa destaca el bund alemán que logra reducir su rendimiento por debajo del 2,5% y las deudas de Italia y España viven a estas horas las compras más intensas, situando sus rentabilidades en el entorno del 3,7% y 3,2% respectivamente. El papel soberano de Italia incluso logra situarse en niveles finales de marzo.

Por su parte, el T-Note continúa rebajando su rendimiento y, aunque lo hace de forma más tímida este jueves, el papel soberano de Estados Unidos se sitúa en el entorno del 4,3%, estableciéndose en niveles en los que no cotizaba desde comienzos de abril.

Nuevos máximos históricos del oro

En el mercado de materias primas, el oro vuelve a hacer historia. El metal dorado toca a principios de la jornada nuevos máximos históricos en su cotización superando los 2.390 dólares por onza y va camino de los 2.400 dólares. Solo en las sesiones que acumula mayo, el oro se revaloriza cerca de un 5%, en el que sería su tercer mes consecutivo de ganancias en bolsa en 2024 (solo retrocedió en enero). En el ejercicio registra una subida que ya supera el 16%.

Las principales cotizaciones del crudo, el Brent (de referencia en Europa) y el West Texas (de referencia en Estados Unidos), firman por el momento una sesión de subidas, aunque estas apenas alcancen el 0,5%. El petróleo de referencia en el Viejo Continente se sitúa por encima de los 83 dólares por barril, aunque desde los máximos del año que alcanzó hace un mes en los 91 dólares, pierde cerca de un 9% de su valor.