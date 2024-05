¿Cuánto más puede subir la bolsa europea? Está a un 7% de los máximos históricos de Nokia

Desde que comenzó el siglo han sido pocas las ocasiones en las que la bolsa europea ha superado el comportamiento anual del S&P 500. La última vez fue en el año 2015. Ahora, la subida que acumula el EuroStoxx 50 en el ejercicio, de casi el 13%, supera el 11% que avanza el principal índice del mercado americano. El índice paneuropeo pone las miras, de hecho, ya en sus máximos históricos, los 5.464 puntos.

El actual techo de su cotización data del año 2000, de la conocida popularmente como la era de la Burbuja.com. El boom de empresas tecnológicas, como el caso de Nokia (la compañía llegó a ser en aquel entonces la firma más grande de toda Europa por valor de mercado, superando una capitalización de 300.000 millones de euros) llevó a la cotización del índice a cotas nunca vistas y desde entonces no ha conseguido volver a subir tan alto. Pero todo apunta a que será este año cuando el EuroStoxx consiga volver a hacer historia.

Ya en enero, el índice continental superaba el techo de Lehman Brothers, que había sido la actual barrera hasta la fecha. Dos meses más tarde, en marzo, el selectivo alcanzaba la cifra psicológica de los 5.000 puntos en los que no cotizaba desde principios del siglo. Ahora, y tras el fuerte avance que experimenta en el ejercicio (es uno de los índices más alcistas de todo el Viejo Continente con una subida de casi el 13%), apenas se encuentra a un 7% de distancia de sus máximos históricos.

"Las bolsas de los países desarrollados habían brillado en un primer trimestre en el que se marcaron numerosos máximos, pero a la vista del entorno precario caracterizado por unos tipos previstos más altos, el cambio de posicionamiento de los inversores, el arranque de la temporada de resultados y la sobrecompra técnica en algunas áreas, el mercado era vulnerable a un revés. Sin embargo, el discurso alcista general se mantiene", explican desde Fidelity.

Así, el consenso de analistas que reúne Bloomberg no cree solo que las ganancias se seguirán extendiendo en los principales índices sino que, además, el EuroStoxx será capaz de superar esos máximos históricos. No solo esperan que rebase los 5.464 puntos sino que, además, también será capaz superar los 5.600 puntos. Por el momento y sobre niveles actuales, el selectivo tiene un potencial alcista del 10%.

A nivel técnico, los indicios también apuntan a que el EuroStoxx 50 será capaz de marcar nuevos máximos históricos este mismo año. Tal y como explica Joan Cabrero, asesor y estratega de Ecotrader, el primer objetivo al que se tiene que enfrentar el índice europeo es al de superar sus actuales máximos del año que, a nivel intradía, se sitúan en los 5.120 puntos "que es el techo de la consolidación". Cabrero apunta que "mientras el EuroStoxx 50 no pierda la zona de soporte de los 4.885 puntos no habrá evidencias técnicas que sugieran un contexto más correctivo que consolidativo. Después de este lateral, que aún podría dar más vaivenes y algún que otro susto, no olviden que el siguiente objetivo se encuentra en los 5.500 puntos, que es donde llegó a cotizar el EuroStoxx 50 el año 2000 sin el efecto dividendos descontado en el precio".

Por el momento, también por la vía de los beneficios Europa aventaja a Estados Unidos. Aunque los expertos estiman para el ejercicio de 2024 fuertes cosechas de ganancias para ambos índices (que se situarán entre las mayores de su historia), e incluso pese a las fuertes subidas a doble dígito que acumulan, los beneficios proyectados para la bolsa europea se compran más baratos que los de la americana. Concretamente, para las ganancias de 2024, el EuroStoxx 50 cotiza a un PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción) de 14,2 veces, frente a las 21,9 veces a las que se adquiere el S&P 500 (tradicionalmente este índice siempre ha sido más caro por su fuerte componente de empresas tecnológicas). Es más, la bolsa europea se sigue comprando con cierto descuento con respecto a la media de su década, de 14,8 veces, frente a la prima que ofrece el S&P 500 pues, de media, en los últimos diez años ha cotizado a 19,3 veces.

Y no solo por beneficios, sino también por potencial este año los analistas se muestran más optimistas con el índice europeo, ya que ese 10% supera incluso el que estiman para el propio S&P 500, del 9% (los analistas esperan que el índice americano marque nuevos máximos históricos en los 5.798 puntos). Y son más los que se posicionan en la recomendación de comprar bolsa europea (56%) que americana (52%).

Desde el año 2000, solo han sido cuatro las ocasiones en las que el EuroStoxx 50 se ha impuesto en el año al S&P 500 y con el ecuador del año prácticamente a la vuelta de la esquina, la bolsa europea buscar firma la quinta victoria del siglo con la subida de este 2024. La última vez que el EuroStoxx 50 consiguió registrar un mejor comportamiento anual que el índice estadounidense fue en 2015. En aquel ejercicio, la revalorización del selectivo europeo rondó el 4%, frente a las ligeras pérdidas del 0,7% que acumuló el S&P 500 ese mismo año. Para ver el resto de éxitos del EuroStoxx hay que echar la vista casi 20 años atrás: desde 2005 hasta 2007, el índice continental encadenó siete años consecutivos superando las ganancias de la bolsa americana (ver gráfico).

Es cierto que el mercado americano está haciendo frente a una serie de baches que no tienen tanto impacto en las bolsas del Viejo Continente. La fortaleza que la economía estadounidense sigue mostrando ha obligado a la Reserva Federal a retrasar las bajadas de tipos (el mercado ya solo descuenta dos bajadas), mientras en Europa los inversores ya esperan la primera bajada por parte del Banco Central Europeo en la próxima reunión de junio. Todo ello, además, con las elecciones presidenciales de EEUU a la vuelta de la esquina, lo que también hace posponer aún más el recorte del precio del dinero.

Más recomendaciones de compra

Asimismo, por compañías los expertos depositan más confianza sobre la bolsa europea que la americana. Concretamente, en el EuroStoxx 50 el 56% de las empresas que recoge se hacen con una recomendación de compra por parte del consenso de analistas. En el S&P 500, sin embargo, aquellas que ostentan el cartel de tomar posiciones no son la mayoría y el porcentaje se sitúa en el 42%.

Entre las empresas que reúne el índice continental destacan las recomendaciones de tres firmas: Deutsche Telekom, Infineon Technologies y Flutter se hacen con los mejores consejos de compra de todo el selectivo.

La compañía alemana de telecomunicaciones no solo destaca por ser la mejor recomendación de compra del EuroStoxx 50, sino también de todo el sector teleco de Europa. "Vemos a Deutsche Telekom como un holding de telecomunicaciones europeas. Está expuesta al atractivo del mercado estadounidense, que se beneficia de un entorno regulatorio y competitivo más favorable que el europeo y un aumento significativo de su FCF [Free Cash Flow] allí. En Alemania, está bien situada para beneficiarse del mercado y de su posicionamiento", argumentan desde Barlcays para justificar su recomendación de comprar el valor.

Por su parte, el equipo de análisis de Deutsche Bank califica con un comprar tanto a Deutsche Telekom como a T-Mobile (la alemana tiene la participación mayoritaria en la compañía estadounidense, del 50,8%): "Una mayor contribución del negocio fuera de EEUU será una característica durante el resto de 2024, sobre todo porque la firma está repatriando efectivo de EEUU a Europa, lo que hace que la unidad ex EEUU parezca más barata. También está proporcionando fondos para la remuneración de los accionistas (esperamos un 10% de dividendo por acción). Esperamos un crecimiento del BPA del 10% en cada uno de los tres próximos años, así como una recompra anual de 2.000 millones de euros que contribuya a incrementar el BPA y el valor de las acciones".

Deutsche Telekom es la teleco más grande de Europa por capitalización y, además, uno de los valores de Tressis Cartera Eco30, el fondo de inversión asesorado por elEconomista.es. Actualmente, en bolsa sus títulos se mantienen planos en el año, pero su fuerte potencial alcista de cara a los próximos meses sustenta que su comportamiento bursátil no dejará que desear a los inversores. El consenso de analistas que recoge FactSet espera que sus acciones avancen un 24% durante los próximos meses.

Al rendimiento de su acción se debe sumar también el de su dividendo. Sobre los beneficios generados en 2024, los expertos esperan que la compañía reparta entre sus accionistas 0,85 euros por acción que, sobre precios actuales, ofrecen una rentabilidad del 4%. A este porcentaje también habría que añadir la recompra de acciones que desde FactSet los analistas cifran en 8.836 millones de euros y que alcanza una rentabilidad del 8%.

Al igual que las acciones de Deustche Telekom, las de Infineon Technologies también se mantienen prácticamente planas en el ejercicio, pero se hacen con la segunda mejor recomendación de compra del índice continental. Esta compañía es una de las mayores fabricantes de chips y semiconductores de toda Europa. Desde Barclays, una de las firmas de inversión que recomienda comprar Infineon en bolsa, justifican su consejo alegando que "Infineon ofrece una atractiva exposición a mercados finales como automóviles o semiconductores, así como industriales. La valoración parece poco exigente y los desequilibrios de la oferta y la demanda deben sustentar el crecimiento continuado de los ingresos".

Para ella, el consenso de analistas que recoge FactSet también estima un buen comportamiento en el parqué durante los próximos meses, pues espera que sus acciones puedan revalorizarse un 17%. Desde Barclays, que fijan el precio objetivo de las acciones de Infineon en los 38 euros, explican que "seguimos confiando en el crecimiento a largo plazo, pero nos preocupa que la reciente ronda de ajustes de los clientes no sea necesariamente la última".

Por su parte y a diferencia de estas dos compañías, la inglesa Flutter acumula fuertes ganancias en bolsa en 2024 que rozan el 20%, pero aún así los analistas siguen recomendando con ímpetu tomar posiciones en su cotización, pues esperan que siga subiendo un 15% adicional en los próximos meses. Esta compañía se dedica al negocio de las casas de apuestas a través de conocidas marcas como PokerStars o Sportsbet. "Seguimos considerando que Flutter tiene una historia de crecimiento de ganancias de varios años a medida que la rentabilidad de EEUU fluye hacia las ganancias del grupo", recogen desde Barclays. En este mismo sentido, desde Deutsche Bank señalan que "la gran escala de Flutter en el mercado estadounidense debería permitir ganancias aún mayores de su cuota de mercado en un ambiente de subidas de costes regulatorios".

Prosus, Siemens y Axa también destacan por sus buenas recomendaciones de compra. Además, estas tres compañías registran saldos positivos en bolsa en el año y los analistas proyectan de cara a los próximos meses aún potenciales alcistas a doble dígito para todas ellas.