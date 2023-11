Las bolsas necesitan "un alto en el camino" para optar a objetivos más ambiciosos

La dinámica alcista en la que se han visto envueltos los principales selectivos de renta variable en Europa en las últimas semanas ha permitido a las grandes índices acercarse de manera agresiva a los primeros objetivos que se manejaban para ellos cuando se inció el rebote a finales de octubre.

Los rumores que apuntan a un ritmo más rápido de recortes de los tipos de interés el próximo año, favorecen los avances en el lado europeo y estadounidense, mientras que en Asia, son las políticas de ayuda al sector inmobiliario chino que se empiezan a barajar, las que están favoreciendo que las empresas del ramo tiren de las bolsas de la zona en las últimas horas.

Resistencias como los 4.500 y los 4.600 puntos del EuroStoxx 50, están ya a solo un 3,50 y un 6,50% respectivamente. Algo "cuanto menos interesante al ser donde están los máximos de julio y la resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2015 y de 2021", destaca Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

"En este entorno no me sorprendería que pudiéramos asistir a un alto en el camino", advierte el experto, que señala que sería necesario para que se purgue la sobrecompra y consolidar parte de la última subida y que, operativamente hablando, sería visto como "una nueva oportunidad para volver a comprar bolsa europea", ya que ahora la ecuación rentabilidad-riesgo no es atractiva con el stop a una distancia mayor que hacia objetivos.

El Ibex rebota un 11% desde mínimos

En el caso del Ibex 35, la situación es similar. El selectivo español acumula una revalorización del 11% desde los mínimos que alcanzó el pasado 26 de octubre en los 8.879 puntos hasta los máximos de este lunes en los 9.847 puntos. De hecho, el índice nacional ha marcado un nuevo máximo del año y está ya a tiro de piedra del objetivo que tiene entre ceja y ceja desde hace meses de recuperar niveles donde cotizaba antes del Covid, en los 10.100 puntos.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

"Antes de este objetivo les sugiero estar pendientes del techo del canal que hace meses les vengo dibujando, que en estos momentos aparece por los 9.930 puntos, muy cerca ya de la resistencia psicológica de los 10.000 enteros. En este entorno no me sorprendería que pudiéramos asistir a una pausa alcista", explica Cabrero mientras señala que ese movimiento permitiría subir el nivel de stop (y hacer más atractiva la ecuación rentabilidad-riesgo) o eliminar la sobrecompra.