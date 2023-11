Las acereras y mineras europeas vuelven a ser atractivas tras una caída del 25%

El sectorial europeo de recursos básicos, recogido en el subíndice Stoxx 600 Basic Resources Net Return (SXPR), que incluye a compañías como Rio Tinto, Glencore, BHP Billiton, Anglo American o ArcelorMittal, ha sufrido una corrección del 25% desde los máximos que alcanzó a mediados de enero en los 1.855 a los mínimos que marcó en agosto en la zona de los 1.400 puntos.

Me llama la atención que la última caída del sectorial SXPR, que tuvo lugar en octubre, no fuera capaz de marcar un nuevo mínimo decreciente bajo los mínimos de agosto, algo que lo veo como una señal de fortaleza que plantea que los 1.400 han sido un suelo desde donde estas compañías podrían reanudar su impecable tendencia alcista de largo plazo.

Operativamente, el rebote de las últimas semanas permite señalar el soporte de los 1.400 puntos del SXPR como la línea divisoria que separa un contexto alcista de uno potencialmente bajista a medio plazo, dependiendo de si se mantiene en pie o se pierde respectivamente. Ese soporte crítico se encuentra en estos momentos a un 12% de distancia y asumiendo ese nivel como stop considero que la ecuación rentabilidad-riesgo no es para nada mala toda vez el objetivo inicial sería buscar alzas del sector SXPR hasta los máximos históricos de abril del año pasado en torno a los 2.000 puntos, que se encuentran a un 25% de distancia. Posteriormente buscaría nuevos máximos de todos los tiempos y objetivos más ambiciosos.

Por tanto, la ecuación rentabilidad-riesgo invita a buscar oportunidades de compra en las principales compañías del sector que cotizan dentro del Stoxx 600 Basic Reosurces (SXPR).

Análisis técnico estratégico del Stoxx 600 Basic Resources Net Return (SXPR)

Además de buscar oportunidades entra las compañías del sector, que voy a pasar a analizarles a continuación, una buena forma de tratar de aprovechar un recorrido alcista del índice en su totalidad es entrar a través de un ETF -fondo cotizado- que replique los movimientos del selectivo. Una opción que cotiza en euros es el iShares Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF con ISIN: DE000A0F5UK5 y una alternativa similar sería entrar a través del Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Basic Resources con ISIN: LU1834983550

Es una multinacional minera, surgida de la fusión en 1995 de Rio Tinto-Zinc Corporation, con base en el Reino Unido, y Conzinc Riotinto of Australia, con base en Australia. Sus acciones están reaccionando al alza tras alcanzar los mínimos del año pasado cerca de 40 libras.

Esta subida la veo como una oportunidad para comprar el valor con stop vinculado a que no pierda los 48 libras, buscando nuevos altos de todos los tiempos sobre las 60-65 libras. Si prefieren tomar posiciones en dólares deben tener presente que hay un ADR de Rio Tinto en el NYSE (RIO). Pueden poner un pie en la zona actual de precios y doblar posiciones en cuanto supere la resistencia de los 70 dólares, lo cual confirmaría un claro patrón de continuidad alcista. Primeros objetivos se localizan en los altos de 2021 en torno a los 84,50 dólares.

Análisis técnico estratégico de Rio Tinto

En el caso de la multinacional con sede en Suiza, considerada la principal empresa privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo, nos encontramos un título cuya cotización se encuentra desde hace un año consolidando posiciones de forma lateral alcista dentro de un canal cuya base que discurre por la zona de los 400-425 fue alcanzada semanas atrás.

Pueden comprar con stop en las 420 y sobre todo 400 libras, buscando al menos el techo de ese canal que aparece por las 600 libras.

Análisis técnico estratégico de Glencore

Es una de las compañías mineras más grandes del mundo. Sus acciones también han sufrido durante las últimas semanas una corrección del 25% que las ha llevado a una zona atractiva de soporte como es el entorno de los 55 dólares, desde donde podría tratar de retomar las alzas.

Pistas que apuntan hacia esa dirección las encontramos tras superar a corto la resistencia de los 60 dólares. Esto invita a comprar en busca de alzas hacia la zona de los 80 dólares.

Análisis técnico estratégico de BHP Billiton

Es una compañía minera global con sede en Londres, productora de diamantes, cobre, níquel, hierro mineral, carbón térmico y metalúrgico, y es el mayor productor mundial de platino, con alrededor del 40% de la producción total.

Desde los máximos que estableció en abril de 2020 en torno a las 39,40 libras las acciones de la compañía han experimentado una fuerte caída que ha llevado al título a una zona de soporte que me parece una verdadera oportunidad para comprar manejando un stop en las 18,85 libras, que es el nivel de corrección de dos terceras partes de toda la anterior subida desde los mínimos de 2020.

Buscando que tras corregir hasta ese soporte teórico la tendencia alcista principal se retome pueden comprar en busca de objetivos en las 40 libras, que están a un 75% de distancia.

Análisis técnico estratégico de AngloAmerican

Es la mayor compañía siderúrgica mundial y es considerada como el único productor de acero realmente global, lleva dos años consolidando la fortísima subida que llevó al título de los 6 a los 33 euros. Analizando su comportamiento desde esa perspectiva de medio / largo plazo entiendo que necesite consolidar este meteórico ascenso es algo del todo normal y que no debería de sorprender a nadie.

Lo que tengo claro y meridiano es que en cuanto termine esta consolidación lo más probable que es ArcelorMittal desplegará otro movimiento alcista que conseguirá marcar nuevos máximos crecientes sobre esos 33 euros y buscando ese escenario no me parece mal poner un pie en la zona de los 19-20 euros, que podría ser la base de esta consolidación y el segundo pie lo pondría solamente si alcanza los 15-16 euros, que es el máximo riesgo de caída que veo en esta consolidación, o si detectamos algún patrón alcista que premie identificar algún stop fiable, algo que a día de hoy no soy capaz de distinguir.

Análisis técnico estratégico de ArcelorMittal