La idea cada vez arraigada entre analistas e inversores de que la Reserva Federal está muy cerca de anunciar oficialmente el final de su ciclo de ajuste monetario (y con ella, muchos de los grandes bancos centrales que se mueven a su son), está favoreciendo que las bolsas occidentales hayan protagonizado en las últimas semanas un rally desde soportes que les ha permitido, en el caso de algunas bolsas como la española, anotarse alzas que superan el 10%.

El Ibex 35, de hecho, está muy cerca de recuperar toda la caída que registró desde los máximos de finales julio, cuando cotizaba sobre los 9.741 puntos. Precisamente esa cota, es la que "podría frenar temporalmente los avances y provocar algún tipo de consolidación", destaca Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

"Eso sí", resalta el experto, "esta pausa la vería como una oportunidad para poder comprar con mejor ecuación rentabilidad-riesgo una vez ya podemos identificar un suelo en los 8.879 puntos, que es donde está el stop y teniendo claro que el Ibex sigue teniendo entre ceja y ceja recuperar los 10.100 puntos".

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

En el caso Europeo, las últimas alzas del EuroStoxx 50 han dejado al selectivo cerca de su primer objetivo, la zona de resistencia de los 4.500 y los 4.600 puntos, que está a un 3,50 y un 6,50% respectivamente. "En dichas cotas es donde están los altos de julio y la resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2015 y de 2021", explica Cabrero.

Y en EEUU, pese a que el Nasdaq 100 ya ha recuperado la totalidad de la última fase correctiva que inició el pasado mes de julio desde la zona de los 15.950 puntos, "no me sorprendería que acabe siendo superado ya que el S&P 500 y el Dow Jones Industrial todavía no han alcanzado resistencias análogas como serían los 4.520 puntos del S&P 500, que se encuentran a un 2% de distancia". Es decir, este 2% es el recorrido que se podría ver a corto plazo en EEUU antes de asistir a una consolidación de parte de la última y fuerte subida.