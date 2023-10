Las 13 firmas españolas con las que quintuplicar el rendimiento del bono

Las dudas sobre la próxima actuación de los bancos centrales y la idea de unos tipos de interés más altos por más tiempo del esperado han tensado durante las últimas semanas el mercado de la deuda soberana, llevando a los principales bonos a alcanzar niveles que no avistaban desde hace años. El papel español a 10 años alcanzaba por primera vez en casi una década el 4% de rentabilidad. Sin embargo, pese a este entorno óptimo de inversión en renta fija lo cierto es que, en la bolsa española, tomando la suma de la expectativa de rentabilidad y el dividendo esperados para el próximo ejercicio, se encuentran hasta trece valores que alcanzan a quintuplicar y batir la rentabilidad de la deuda nacional. Una lista que dominan el sector inmobiliario y el bancario.

Las atractivas rentabilidades de sus dividendos sumadas a la buena expectativa de rendimiento de sus acciones el próximo ejercicio hacen que en esta lista se sitúen hasta tres firmas del sector inmobiliario. Con fuertes recomendaciones de compra y potenciales alcistas superiores al 30% se encuentran Neinor Homes, Aedas y Lar España.

Por el momento, ninguna cotizada española logra alcanzar la espectacular rentabilidad por dividendo que ofrece Neinor Homes. El consenso de analistas que recoge FactSet proyecta un reparto de dividendos de 2,59 euros por acción. Incluso con las acciones de la inmobiliaria en máximos del año (desde el pasado 5 de octubre no ha dejado de subir y acumulan desde entonces una revalorización que roza el 16% y ya ganan más de un 32% en 2023) esta retribución renta más de un 24%. El rendimiento de su pago sumado a la expectativa de rentabilidad que se estima para sus acciones para el siguiente ejercicio hacen que el rendimiento que ofrece la inversión en su cotización roce el 34%, multiplicando en algo más de 8 veces el rendimiento del bono español. Sus acciones tienen un potencial alcista del 33% y se compran con un descuento del 34% sobre el valor de sus activos (NAV)

A finales del pasado marzo, Neinor Homes presentó su nuevo plan estratégico 2023-2027, que se sustentaba en dos ejes principales: por un lado, la coinversión y, por otro lado, una fuerte política de dividendos con la que apuntaba a distribuir 600 millones de euros en el periodo del plan, 7,5 euros por acción durante los próximos cinco ejercicios. "En un primer momento, tras la presentación del plan, si bien valorábamos positivamente los nuevos ejes estratégicos (especialmente la puesta en valor vía dividendos), considerábamos al mismo tiempo un claro riesgo de ejecución, especialmente en lo referido a las desinversiones BTR (a las cuales se supedita buena parte del dividendo, y, por tanto, de la cristalización del valor) dado el momentum del sector inmobiliario", explicaban recientemente en un informe desde Renta 4. "Sin embargo", añadían que "en escasos meses tras la presentación del plan, Neinor ha sido capaz de dar buena visibilidad a su plan de negocio, especialmente al plan de dividendos, a través de: venta de 3 promociones BTR por importe de 150 millones de euros, y acuerdos de coinversión; con Orion Capital y AXA".

La expectativa de rentabilidad y el rendimiento del dividendo de Aedas alcanza en su conjunto casi un 27% de rentabilidad. Los 2,13 euros que los expertos esperan que la inmobiliaria reparta con cargo a 2024 rentan actualmente un 12%. Por sus beneficios se pagan, además, un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) sobre 7 veces, lo que deja una expectativa de rentabilidad de casi el 15%. Sus acciones se revalorizan en bolsa cerca de un 25%, pero el mercado aún espera avances adicionales del 42% durante los próximos meses.

Lar España se cuelga la mejor recomendación de compra de entre esta selección. Su dividendo es algo menor que en el de Neinor o Aedas, pero los 0,66 euros previstos para 2024 ofrecen una rentabilidad a sus accionistas del 12%. Con un PER de 8 veces para 2024, la expectativa de rentabilidad para el próximo ejercicio se sitúa en el 13%. La suma de todo ello hace que la rentabilidad de sus acciones se sitúe cerca del 25%.

El sector bancario

Es uno de los clarísimos protagonistas de los últimos meses en la bolsa. Y no solo porque las acciones de este sector se hayan revalorizado tanto desde que el Banco Central Europeo comenzase a subir los tipos de interés en julio del año pasado, sino porque también los analistas han ido mejorando drásticamente sus valoraciones a medida que iban presentando sus cuentas, cada vez más hipertrofiadas gracias a la rentabilidad extra que le sacan al crédito y a tener contenido lo que remuneran el pasivo. Desde Jupiter AM apuntan que "aunque es probable que la calidad de los activos de los bancos se resienta de forma gradual y moderada en el segundo semestre de 2023 y en 2024, pensamos que los bancos han mejorado considerablemente sus fundamentales durante los últimos 15 años, incluidas sus políticas de concesión de préstamos, sus niveles de liquidez y su capitalización y eso les permitirá absorber el incremento futuro del coste del riesgo vinculado a una posible desaceleración económica en Europa".

El caso más claro es el de Santander pese a que es uno de los bancos que, de momento, tiene más contenido el dividendo. Hay que recordar que hace apenas dos semanas el banco cántabro elevaba su payout del 40 al 50% y con ello, los analistas esperan una rentabilidad que se acerque al 6%. Sin embargo, la expectativa de rentabilidad por precio es mucho mayor ya que cotiza a un PER de 5,3 veces para 2024, lo que equivale a una revalorización del 19% el año que viene. El inversor podría esperar un retorno total del 25% a lo que habría que unir las recompras de acciones. De hecho, el año que viene Santander pasará a liderar los buybacks del sector tras superar a BBVA, según las estimaciones del consenso de analistas que recoge FactSet.

El cuarto valor donde un inversor debe exigir más rentabilidad de cara al año que viene es la propia BBVA. Sin embargo, a diferencia del Santander, aquí debe tener un peso algo mayor el dividendo, que las expectativas del consenso sitúan por encima del 8% sin contar las recompras. A ese 8% se añadiría el 16,5% que sale de sacar la inversa de un PER de 6,1 veces.

También aparecen entre esta selección otros dos bancos como son Bankinter y CaixaBank. En el caso de esta última su gran baza es que cuenta con el mayor dividendo de toda la banca española y uno de los mayores de la bolsa nacional, con una rentabilidad estimada del 8,8% de cara al año que viene. A esto uniría que cotiza con un multiplicador de beneficios de 6,7 veces con el que se puede esperar un retorno vía precio de la acción del 15%. Un total cercano al 24% mientras que en Bankinter, aunque históricamente siempre ha cotizado más ajustada por múltiplos y con un dividendo algo más escaso, tras quedarse rezagada de las subidas en bolsa de este año, su remuneración al accionista ha vuelto a superar el 7% mientras que su PER de 7 veces para el año que viene pone su potencial revalorización por encima del 14%. En este caso, no obstante, no es una compañía que suela hacer recompras de acciones.

Otras firmas

Más allá de los sectores inmobiliario y bancario, entre esta selección de firmas se encuentran otras compañías de diversos sectores: energético, turístico o asegurador son algunos de ellos.

Las ganancias de Repsol en 2024 son unas de las que se compran más baratas entre estos valores. Desde finales del verano, con los nuevos incrementos de los precios del petróleo, las estimaciones de beneficio neto para la compañía han crecido hasta un 6% y ahora valoran sus ganancias en 2024 en los 3.442 millones de euros -tras alcanzar ganancias récords en 2022 a causa de la crisis energética, su beneficio se irá normalizando durante los próximos ejercicios-. Con un PER de 5,3 veces sobre precios actuales, la expectativa de rentabilidad de la petrolera para el siguiente ejercicio alcanza el 19%. Si a ella se suma el rendimiento de su dividendo del 5%, su rentabilidad total para 2024 supera el 24%.

Consecutivas en este ránking, Gestamp e IAG ofrecen rentabilidades totales del 23% y el 22,8% respectivamente en 2024. La rentabilidad del dividendo del 5% que ofrece la firma automotriz se suma a una expectativa de rentabilidad del 17,9% para 2024 (gracias a un PER de 5,6 veces). Por primera vez en su historia, el próximo ejercicio, su beneficio neto rozará los 500 millones de euros. Para Gestamp, al igual que para IAG, el mercado recomienda comprar sus acciones.

Los beneficios de la aerolínea angloespañola son los que se compran al multiplicador más bajo de esta selección, a 4,6 veces, lo que ofrece una expectativa de rentabilidad para 2024 del 22%. En 2024 la firma turística rebasará los 2.000 millones de ganancias netas, acercándose a las cifras pre-pandemia. Su retribución al accionista, suspendida a raíz del Covid, regresará en 2024, según las estimaciones, que apuntan a un reparto de 0,3 euros por acción que, sobre precios actuales, rentan sobre un 0,8%.

Las acereras

Casi terminando de completar esta selección de valores que cualquier inversor, como poco, tiene que tener vigilados en los próximos meses, aparecen las dos compañías acereras que cotizan en el Ibex: ArcerlorMittal y Acerinox. En ambos casos fueron claras ganadoras de esa primera etapa inflacionaria en la que los precios de los metales se dispararon. Sin embargo, los precios se normalizaron en una segunda etapa que ha dejado, eso sí, mayores precios energéticos que estas están pagando y un acumulado de material en las cadenas de suministro que todavía no se ha canalizado en su totalidad.

Entre las dos compañías habría menos de dos puntos de diferencia en una expectativa de rentabilidad, junto a los dividendos, que en ambos casos superaría el 20%. No obstante, es Arcelor la que ofrece un poco más de descuento por PER al pagar sus beneficios de 2024 a 5,4 veces frente a las 6,4 veces de Acerinox. Por contra, la española, si mantiene sus 0,6 euros de dividendo por acción que ahora tiene, te asegura el triple de la retribución que ofrece la compañía de la familia Mittal.

Cerrando esta selección de valores de la bolsa española, la aseguradora Catalana Occidente ofrece una expectativa de rentabilidad total en 2024 del 20%, gracias a su estimación de rendimiento del 15% por la vía de la revalorización de la acción, al cotizar a un PER de 6,7 veces este año y un dividendo de 1,57 euros con cargo a 2024 que renta a sus inversores un 5%. Como el resto, también recibe una recomendación de compra.