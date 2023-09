El bono español a 10 años supera el 4% por primera vez en nueve años

Los bancos centrales tensan el mercado de deuda soberana ante la expectativa de unos tipos de interés más altos por más tiempo y eso dispara las rentabilidades de los bonos europeos. El bono español con vencimiento en diez años supera el 4% por primera vez desde enero de 2014 y empuja a toda la curva de deuda española en los plazos más largos. De hecho, toda la deuda soberana a partir de los diez años ya supera el 4%.

No es un hecho aislado en España. Los títulos italianos, griegos y del Reino Unido con vencimiento a una década (o superiores) también superan el 4%. Incluso traspasan el 5% en varios tramos de la deuda italiana y británica, aunque aún no protegen contra los niveles actuales de inflación en ambas economías.

Según las expectativas que recoge Bloomberg, el Banco Central Europeo no comenzará a recortar los tipos de interés hasta julio del año que viene, lo que implica más de nueve meses con el tipo de referencia en la eurozona en el 4,5%. Por otra parte, no se esperan más alzas de tipos en la eurozona aunque eso no evita que las rentabilidades de los bonos a más corto plazo (las más sensibles a los ajustes de los bancos centrales) no eleven también su aversión al riesgo. Así, el bono español a doce meses supera el 3,8% de nuevo en el mercado secundario y el bono a dos años el 3,6%.