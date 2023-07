El Ibex bate resistencias pero hay algo que no marcha bien en Europa

Durante la jornada de ayer, el Ibex 35 fue capaz de desmarcarse del comportamiento del resto de bolsas europeas y lograr acabar en positivo una jornada en la que solo la bolsa italiana le acompañó en el tono alcista.

Con las alzas registradas en la primera sesión de la semana, el selectivo nacional consiguió romper la resistencia horizontal que presentaba en los 9.500/9.600 puntos, que es la que había frenado las subidas en marzo, en abril y durante todo el mes de junio, sucediendo algo similar en la bolsa de Milán con el FTSE MIB transalpino marcando nuevos máximos del año. Se trata de un movimiento que no tuvo réplica en el resto de bolsas europeas. De hecho, el EuroStoxx 50 sigue bajo la resistencia clave de los 4.415 puntos.

Análisis técnico del Ibex 35

"Que el resto de bolsas europeas todavía no acompañen al Ibex 35 debe ser vigilado ya que podría estar advirtiéndonos de que algo no marcha bien, sin perjuicio de que a priori la superación de los 9.500/9.600 puntos aleja los riesgos bajistas y allana el camino hacia el objetivo que tiene el índice español desde hace meses en los 10.100 puntos, lo cual supondría recuperar niveles donde cotizaba antes del Covid crash", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

Europa roza sus máximos anuales

En el continente europeo, el EuroStoxx 50 rozó durante buena parte de la jornada del lunes los actuales máximos anuales, en los 4.408 puntos con los que se quedaba a menos de un 4% del techo pre Lehman (actuales máximos históricos).

A nivel técnico, Cabrero sostiene que "la principal referencia europea quiere volver a niveles donde cotizaba antes del Techo de Lehman Brothers, en el año 2007, en la zona de los 4.572-4.600 puntos". Hasta esa resistencia clave de medio/largo plazo hay todavía un margen de subida cercano al 4%

Su alcance ganaría enteros superando los 4.415 puntos. No en vano, se trata del techo acota el lateral que desarrolla durante las últimas semanas. Por el momento el EuroStoxx 50 se ha mostrado incapaz de batir esa resistencia de los 4.415 puntos y mientras eso no suceda "se mantendrá el riesgo de ver una consolidación más amplia", explica el estratega de Ecotrader, mientras incide en que solamente las bolsas italiana y española han logrado marcar nuevos altos del año y "esto es ciertamente algo que debe ser vigilado toda vez podría advertirnos de que el mercado no está tan alcista y fuerte como parece".

Para seguir hablando de optimismo en Wall Street, la llave está en el Dow Jones

En EEUU, por su parte, por mucho que la Fed recrudezca más su mensaje, el ánimo de los inversores, apoyados por la solidez económica, sigue generando un optimismo inesperado en las bolsas que, en el caso de Wall Street, mirando ya hacia sus máximos históricos, podrían vivir una gran traca final.

"Llegados al ecuador de este año son muchos los que pueden pensar que hasta aquí hemos llegado, pero un servidor se resiste a descartar la posibilidad de ver un éxtasis final de un 10% en las bolsas y la llave de esta apoteosis o, como lo llamé semanas atrás, desmadre a la americana, la tiene Wall Street", esgrime el asesor y estratega de Ecotrader.

Para seguir hablando de optimismo en el mercado norteamericano, la llave está en el Dow Jones. Debe batir resistencias en los 34.700 puntos [se sitúa a menos de un 1%], que han frenado las subidas hasta en siete ocasiones desde el año pasado", explica Cabrero y añade que "si bate esta resistencia es muy probable que se dirija a los altos de 2021 en los 37.000 puntos y hasta ahí hay un margen de subida del 7%".