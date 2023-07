Los niveles a vigilar en las FAANG por si hay 'traca final' en Wall Street

En estos momentos el principal índice tecnológico estadounidense, el Nasdaq 100, no solamente ha logrado recuperar hasta el rango del 61,80/66% de toda la caída previa desde los altos históricos del año 2021, sino que está a un pasito de alcanzar el nivel de recuperación del 78,60% de Fibonacci, cuya superación abriría la puerta según la teoría a que la subida se dirigiera al menos a recuperar la totalidad de la caída, que en el caso del Nasdaq 100 son esos 16.764 puntos, que se encuentran a un 10% de los niveles actuales.

Operativamente, llegados a este punto, el sentido común nos indica que la bolsa en estos momentos es más un mantener que un comprar, sin perjuicio de que podamos asistir a esa traca final del 10%. De hecho, soy partidario de ir aprovechando las últimas alzas para ir recogiendo beneficios poco a poco ya que tengo claro que pillar el máximo o techo del rebote será más una cuestión de suerte que de técnica.

Cualquier operativa que se abra en la actual zona de precios para buscar esos máximos de 2021 en Wall Street entiendo que debería ser con una mentalidad agresiva y con stop ceñidos.

Análisis técnico del Nasdaq 100

A continuación, voy a analizarles la situación técnica de las FAANG, acrónimo de las cinco compañías tecnológicas más importantes: Facebook (Meta Platforms), Amazon, Apple, Netflix y Google, indicándoles los distintos niveles a vigilar según el análisis técnico.

Facebook (Meta Platforms)

Las acciones de Meta Platforms llevan meses experimentando una fuerte subida que ha servido para recuperar el 61,80/66% de toda la caída anterior, que llevó al título de los 385 a los 88 dólares, tras alcanzar la zona de los 272/285 dólares.

Vista la fortaleza del valor y del potencial que aún le resta al Nasdaq 100, considero que en próximas semanas Meta Platforms podría seguir al alza en busca de recuperar el 78,60% de la caída descrita, esto es la zona de los 320 dólares, que además coincide con el origen de un amplio hueco bajista. Por tanto, les hablo de una potentísima zona de resistencia que se encuentra a un 12% de distancia.

Análisis técnico de Meta Plataforms (Facebook)

No mostrará ningún tipo de debilidad a corto que invite a reducir posiciones mientras se mantenga sobre el soporte de los 275 dólares. La recomendación es más un mantener que un comprar dado que la subida vertical impide identificar una referencia de stop, ni siquiera agresiva, que permita obtener una buena ecuación rentabilidad-riesgo.

Amazon

El gigante del comercio electrónico Amazon es el que menos ha recuperado durante los últimos meses, no llega al 50% de la caída anterior desde los altos de 20201 en los 189 dólares, y esta debilidad es precisamente lo que a corto plazo hace atractivo al título. Si hay una traca final en Wall Street es muy probable que las acciones de Amazon se dirijan a buscar la zona de los 145-152 dólares, que son los máximos de agosto del año pasado (niveles análogos a los 13.700 del Nasdaq 100) y la recuperación del 61,80/66% de la caída anterior. Hasta ese rango hay un recorrido del 10-15%.

Análisis técnico de Amazon

Amazon no mostrará ningún tipo de debilidad que invite a reducir posiciones mientras no pierda a cierre semanal los mínimos de la semana anterior, que es una técnica que me gusta mucho utilizar en este tipo de alzas tan fuertes y que no ha sucedido desde mediados de marzo. Los últimos mínimos semanales están en los 127,10 dólares. Reduzcan si ven que al cierre de un viernes Amazon pierde esos 127,10 dólares. Mientras tanto busquen los 145-152 dólares.

Apple

La última vez que recomendé comprar acciones de Apple fue a comienzos de este año cuando el gigante tecnológico estadounidense alcanzó la base del canal que viene guiando de forma milimétrica la fase de consolidación durante los últimos meses.

Análisis técnico de Apple

Desde la zona de los 124 dólares el título no solamente se ha dirigido al techo de este canal en los 170 dólares, sino que lo ha roto al alza. Esto unido a que ha superado los altos de 2021 en los 182 dólares, ha habilitado que Apple esté en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe.

Mantener sin problemas y sigan disfrutando del cohete alcista mientras la cotización no pierda al cierre de un viernes los mínimos de la semana anterior en los 185,24 dólares.

Netflix

Después de una fuerte caída, que llevó a la cotización de Netflix a caer un 77% desde los máximos que marcó en la zona de los 700 dólares hasta los 160 dólares, que era la zona de tangencia con su directriz alcista de largo plazo, como en repetidas ocasiones señalé, el título ha formado un rebote que ya ha servido para recuperar el 50% de Fibonacci de toda esa caída, tras alcanzar los 430 dólares. No descarten que despliegue otro impulso al alza hacia los 500 dólares, cuyo alcance supondría una recuperación del 61,80% de toda la caída.

Análisis técnico de Netflix

No mostrará ningún síntoma de debilidad mientras no cierre una semana por debajo de los 411 dólares.

Alphabet (Google)

El gigante tecnológico Google ha recuperado dos terceras partes de toda la caída desde los altos de 2021 en los 150 dólares, tras alcanzar los 130 dólares.

Análisis técnico de Alphabet (Google)

Desde ahí es normal que consolide posiciones, algo que veo como una oportunidad para comprar ya que todo apunta a que podría desplegar otro impulso al alza en busca de superar esos 130 y dirigirse a los 136 e incluso los 150 dólares. No mostrará debilidad mientras no cierre el hueco abierto desde los 111 dólares, que podría utilizarse como stop. Se cerraría ese hueco si pierde los 108 dólares.