Los analistas valoran al Ibex 35 cerca de los 11.000 puntos por primera vez en 5 años

La suspensión del techo de la deuda estadounidense hasta 2025 está siendo un aliciente para los mercados que, tras temer un impago que habría sido histórico, recuperan su mejor tono. En las escasas sesiones que acumula junio el Ibex 35, de hecho, registra uno de los mejores comportamientos del Viejo Continente, con una subida del 3,2% y no deja de ganarse el favor de los analistas.

Desde que comenzó el ejercicio, su valoración no ha hecho más que aumentar y el consenso de mercado que reúne Bloomberg no desprendía tanto optimismo para el índice nacional desde septiembre de 2018. De cara a los próximos doce meses, los expertos ya ven al Ibex 35 cercano a los 11.000 puntos, los 10.930 puntos concretamente que fijan como precio objetivo y que le otorgan al índice un potencial alcista del 17%.

Por el momento, de superar la barrera psicológica de los 10.000 puntos, el selectivo de las 35 aún se halla a un 7% de distancia. La última vez que logró rebasar esta cota fue justo antes del estallido de la pandemia, el 17 de febrero de 2020, con el anuncio de que China apoyaría la recuperación económica por el impacto del coronavirus con toda la artillería disponible, empezando por apuntalar una bajada de tipos de interés. Los 10.000 puntos apenas se mantuvieron tres sesiones antes de que el desplome por el Covid-19 se llevase al selectivo nacional hasta los 6.107 puntos, que lo devolvían a niveles de 2012 en plena crisis de la deuda soberana de Europa.

Los primeros 10.000

La primera vez que el selectivo de referencia en España rebasó los 10.000 puntos fue en 1998. Desde entonces, el Ibex 35 ha cruzado esta cota hasta en 64 ocasiones distintas y los analistas ya esperan la sexagésimo quinta ocasión. Hasta esos 10.930 puntos y con una revalorización anual del 13,5% a sus espaldas (que ya supera la del EuroStoxx), el Ibex 35 aún tiene un camino alcista por delante del 17%, un potencial que no es, sin embargo, el más notable. El Dax alemán no ha dejado durante este 2023 de pulverizar sus máximos históricos y su potencial, según los expertos, no solo no se ha agotado, sino que, además, es el que mayor entre los principales índices mundiales. Tras avanzar casi un 15% en 2023, una subida que lo convierte en el selectivo con mejor rendimiento del Viejo Continente, el consenso de analistas que reúne Bloomberg aún proyecta para éste un recorrido alcista del 19,9% pudiendo tocar el índice germano los 19.146 puntos.

A nivel técnico, desde Ecotrader, el experto y asesor del portal, Joan Cabrero, señala que el Dax está siendo el auténtico "bastión europeo" en este 2023, cuyo comportamiento hay que vigilar de cerca pues marcará la ruta a seguir en el resto de índices europeos. "Los riesgos bajistas de Europa se alejarían considerablemente si el Dax logra superar resistencias de 16.150 puntos. Mientras no supere esa resistencia no canten victoria ni se fíen en demasía de eventuales alzas de corto plazo", advierte el experto y añade que en el escenario optimista de superación de resistencias "se abriría un potencial en las bolsas europeas del 7%, que podría acabar llevando al EuroStoxx 50 a lo que hemos llamado como el techo de Lehman Brothers en la zona de los 4.572 puntos".

A nivel general, las proyecciones del continente europeo continúan siendo buenas y con ganancias a doble dígito en 2023 en todos los casos, los expertos siguen augurando para índices como el EuroStoxx o el Cac parisino potenciales superiores al 10%, del 17,5% y el 16,8% respectivamente.

Al otro lado del charco, el freno que descuentan los expertos en el ajuste monetario en la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que tendrá lugar el próximo 14 de junio -pese a que ya se descuenta una nueva subida en julio- ha estado impulsando a la tecnología en bolsa. En este medio año, el Nasdaq 100 solo firma un mes en negativo: febrero, con una corrección de medio punto. Las ganancias durante los cinco meses restantes han llevado al índice tecnológico a coronarse como el más alcista de entre las principales plazas a nivel mundial y su revalorización anual supera el 32%. Para el mercado, este fuerte ascenso aún no tiene visos de acabar, pues al establecer el precio objetivo medio en los 15.612, el Nasdaq 100 todavía tiene por delante un potencial alcista del 9%. De alcanzarse este precio, el selectivo estadounidense regresaría a niveles que no visitaba desde comienzos del año pasado. "Después de que el Nasdaq 100 haya alcanzado el segundo objetivo en los 14.650 puntos, que supone una recuperación de dos tercios o 66% de toda la caída desde los altos del 2022, no me sorprendería que antes de ver mayores aventuras alcistas asistamos a un alto en el camino", apunta Cabrero.

La subida del S&P 500 en 2023 también supera ya el doble dígito, del 11,5%, y con ella el índice se encuentra a las puertas de regresar al mercado alcista -aquel en el que se entra al rebotar un 20% desde los mínimos del ejercicio anterior-. Para éste, el mercado también estima recorrido a dos dígitos, de 11,1% hasta los 4.765 puntos que lo devolverían a niveles de finales del 2021.