Cinco oportunidades 'escondidas' dentro del Mercado Continuo español

Esta semana quiero hablarles de las distintas opciones u oportunidades que podrían ser atractivas dentro del Mercado Continuo español después de que el Ibex Medium Cap, que es el índice bursátil que agrupa a las empresas de mediana capitalización de las cuatro bolsas españolas, alcanzara la semana pasada la zona crítica de soporte que representan los mínimos que estableció el índice el pasado 20 de marzo en torno a los 13.100 puntos, equivalente a los 8.500 puntos del Ibex 35. Ahí se encuentra la zona de seguridad o línea divisoria que separa un contexto potencialmente alcista de uno bajista.

El alcance de ese soporte tan importante en el Ibex Medium Cap ha provocado un rebote a corto plazo que invita a vigilar los principales componentes de este índice en busca de alguna oportunidad de inversión que pueda ser interesante. De hecho, la caída a este soporte se originó tras alcanzar el índice en febrero la zona de resistencia de medio plazo de los 14.000/14.250 puntos, que era la análoga a los 10.100 puntos del Ibex 35, que es donde cotizaban ambos índices españoles antes del Covid-crash.

Análisis técnico estratégico del Ibex Medium Cap

Buscando un nuevo ataque del Ibex Medium Cap a esos máximos pre-Covid, la ecuación rentabilidad riesgo es bastante atractiva ya que la distancia hacia el soporte de los 13.100 puntos es de apenas un 2,50% mientras que esa resistencia de los 14.000/14.250 puntos, que es probable que acabe siendo superada, se encuentra a un 6%.

Edreams Odigeo

El primer título que me llama la atención es la compañía de viajes en línea fundada en 2011 Edreams Odigeo. A comienzos de 2022, cuando cotizaban en torno a los 10 euros, las acciones de eDreams iniciaron una fase bajista que sirvió para corregir gran parte del amplio movimiento alcista que nació en los mínimos de 2020 en los 1,50 euros. Esta corrección llevó al título a ajustar nada más y nada menos que el 78,60% de Fibonacci de toda el alza descrita, tras alcanzar la zona de los 3,40 euros. Ahí encontró suelo e inició un alza que entiendo que se mantiene del todo vigente y que aún podría tener recorrido hacia al menos los 7,50-7,80 euros y no me sorprendería que incluso llevara al título a recuperar toda la caída desde los 10 euros. Si esto ocurriera el margen de subida desde los actuales niveles sería de entre el 35 y el 80%, que se podría buscar manejando un stop en los 4,85-5 euros.

A corto plazo la cotización está logrando batir resistencias de 5,50 euros y eso es una clara señal de fortaleza que sugiere que podría estar reanudándose la tendencia alcista tras una consolidación que llevó al título de los 6,30 a los 4,85 euros.

Análisis técnico estratégico de eDreams

Pharma Mar

Las acciones de Pharma Mar definen una clara tendencia bajista desde que en octubre de 2020 alcanzaran la zona de los 145 euros, que puso fin al alza que nació en los mínimos de 2018 desde los 10,30 euros. Esta tendencia bajista se mantiene del todo vigente y, de momento, no veo nada que invite a pensar en un suelo dentro de la misma, pero hay algo que me ha hecho incorporar este valor en esta lista de opciones. Concretamente la aproximación de sus acciones a la zona de los 30 euros, que son los mínimos de marzo de 2020 y que son la base del canal que podría estar acotando esa tendencia bajista.

En ese entorno de los 30 euros no me parece descabellado buscar una ventana de compra y es por ello que aquellos interesados en esta compañía podrían comenzar a estar ojo avizor en busca de alguna pauta de giro alcista o línea de vela que sugiera el fin de la caída o, cuando menos, el comienzo de un fuerte rebote que podría buscar los 50 euros, que supondría un 70% de revalorización.

Análisis técnico estratégico de PharmaMar

Almirall

Almirall ha alcanzado a corto plazo la zona de importante soporte horizontal que encuentran en los 8,-8,20 euros, que son los mínimos que frenaron las caídas en marzo de 2020 y que fueron el punto de origen del último gran proceso alcista que llevó al título a los 15 euros. Desde este soporte, está logrando reaccionar y no me sorprendería que pudiera dar alguna sorpresa alcista. Con stop en 8 euros se puede comprar de un modo agresivo, poniendo un pie. El segundo pie solamente lo pondría si confirma alguna pauta de giro alcista que plantee el fin de las caídas, para lo cual debería batir 9,15 y 9,45 euros.

Mientras no supere esa zona no se alejará el riesgo de asistir a una caída a la zona de los 6,50-7 euros, cuyo alcance vería como un verdadero regalo ya que ahí hay un soporte que dudo que sea perdido.

Análisis técnico estratégico de Almirall

Unicaja

Unicaja ha sufrido un duro varapalo durante las últimas semanas y esto ha llevado al banco a alcanzar la directriz alcista que viene guiando de forma milimétrica las subidas desde los mínimos de 2020, que no podrá darse por perdida mientras no caiga el soporte horizontal de los 0,8770 euros.

El alcance de esta directriz, que además coincide con los mínimos del 20 de marzo pasado, es una oportunidad de compra agresiva siempre y cuando se cierren posiciones si pierde al cierre de un par de jornadas (filtro que utilizaría) el soporte de los 0,877 euros. Si eso sucede Unicaja entraría en una situación correctiva de orden mayor que en el peor de los casos podría buscar los 0,70-0,65 euros. Ahí sería un regalo y es donde sugiero esperar si desean una inversión más tranquila y orientada a largo plazo.

Análisis técnico estratégico de Unicaja

Gestamp

Dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes para automóviles, sería otro de los valores que les recomiendo vigilar dentro del Ibex Medium Cap. En este caso no sería para comprar en estos momentos, pero sí que podría ser una opción perfecta si en próximas semanas el título opta por consolidar posiciones hasta los 3,50-3,70 euros, que es por donde discurre su directriz alcista y cuyo alcance sería un perfecto throw back o vuelta atrás al techo del canal que rompió semanas atrás al alza.

Todo apunta a que es cuestión de tiempo que Gestamp se dirija a buscar primeros objetivos en los 5 euros, que son los máximos del año 2021, pero el objetivo principal no es ese sino mantener al valor en cartera en busca de objetivos más ambiciosos como serían los 7 euros, que son los altos históricos de 2018.

Análisis técnico estratégico de Gestamp