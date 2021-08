Telefónica en bolsa: entre el pesimismo de Jefferies y un potencial del 50%

Telefónica es uno de los valores del Ibex 35 (el principal indicador de la bolsa española) que ya se encuentra cotizando en precios máximos del año. La operadora cerró ayer en altos anuales que hoy, pese a la moderación de las alzas, revalida alcanzando los 4,29 euros. Así las cosas, la duda está en el aire: ¿seguirá subiendo o se está quedando sin 'mecha'?

Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, la previsión es ligeramente optimista: este da a la 'teleco' un potencial del 6% (desde el alto intradía de hoy) hasta un precio objetivo medio a doce meses de 4,55 euros por título.

Deutsche Bank, la firma más optimista

Sin embargo, hay grandes diferencias entre las valoraciones que cada una de las firmas de análisis recogidas en dicho consenso otorgan a Telefónica. Deustche Bank es la más optimista, otorgando a Telefónica un precio objetivo de 6,40 euros por acción (o un potencial mayor al 49%).

En el otro lado están los expertos de Jefferies, cuya valoración para los títulos de la mayor 'teleco' española es de 3 euros (muy inferior a la cotización actual).

Las razones tras el fuerte repunte de agosto

En lo que va de mes, Telefónica se anota una revalorización cercana al 11% en el parqué. La compañía dio a conocer a finales de julio sus cuentas de la primera mitad del año, y estas superaron las expectativas de los analistas.

Uno de los factores que más gustaron a los expertos fue la fuerte reducción de la deuda de la empresa, consecuencia de las últimas operaciones que ha llevado a cabo. Entre ellas, la venta de su división de infraestructuras en Chile y de las torres de Telxius en Europa y varios países de Latinoamérica, así como la creación de la empresa conjunta (o joint venture) con Liberty Global en Reino Unido.

De esta forma, a cierre de junio, el pasivo de Telefónica se situaba en 26.200 millones de euros, un 29,5% por debajo respecto al ejercicio pasado y la mitad respecto a la deuda que acumulaba en 2016 (52.000 millones).

Lo que recomiendan los expertos

Con todo, solo tres analistas de los recogidos por el consenso de Bloomberg dan la peor recomendación (la de venta) sobre las acciones de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, mientras los 32 restantes se dividen a partes iguales entre 'comprar' y 'mantener'.

En cuanto al análisis técnico de la cotización de Telefónica, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, indica que se encuentra muy cerca de los objetivos que él marcó en 4,30-4,50 euros por título. Si alcanza dicha cota, este experto recomienda "recoger beneficios parciales" reduciendo la exposición a la mitad.

"Con el resto de la posición nuestra intención será buscar objetivos mucho más ambiciosos, pero ya con la tranquilidad de que en ningún caso vamos a entrar en pérdidas", explica el estratega del portal premium de elEconomista.es.

En este sentido, Cabrero marca unas ambiciosas metas para Telefónica en bolsa a medio/largo plazo: "No me sorprendería ver alzas hacia los 6,50-7,50 euros en próximos meses", dice. Dicho en otras palabras: este analista técnico no descarta un recorrido a corto plazo de hasta el 75,2%.