El mercado limpiará a las compañías 'oportunistas' del sector de las renovables

"Hay demasiados operadores en el mercado [de renovables]", ha explicado este martes Rafael Garcés, director de Inversiones de Audax Renovables, durante su intervención en una mesa redonda sobre este sector en el marco del Foro Medcap, el encuentro de referencia para las compañías de pequeña y mediana capitalización, que del 25 al 27 de mayo celebra su decimoséptima edición.

Una edición en cuya inauguración, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, Javier Hernani, consejero delegado de BME, insistió en la importancia de "los mercados como pieza fundamental para la financiación de las empresas", más si cabe en momentos de crisis.

En lo relativo a esa burbuja en las renovables, Garcés considera que en el sector, más que esa "burbuja", lo que hay es bastante "ruido" por el exceso de actores. Numerosas compañías del sector han experimentado "un crecimiento muy sólido, y creo que eso es lo que va a distinguir, en los próximos años, a quienes íbamos en una carrera de fondo de los oportunistas del mercado", señaló, gracias a un proceso por el cual "el mercado nos irá limpiando" pero que llevará su tiempo. Audax, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con más de 540.000 clientes y está presente en 8 países.

Con Rafael Garcés estuvo de acuerdo José Nuñez, CFO de Soltec, en que existe en determinados mercados una "saturación de competidores; llamémoslo burbuja, o como queramos, pero puede estar provocando un sobrecalentamiento de estos mercados geográficos". La situación actual de las renovables es "una macrotendencia global, porque se está produciendo una transición clara" hacia las energías limpias, añadió. Soltec, que salió a bolsa a finales del pasado mes de octubre, fabrica e instala seguidores solares, aunque otra parte de su actividad se dedica a la promoción de proyectos fotovoltaicos (no con la idea de quedárselos en propiedad, sino con la de rotarlos lo antes posible). Tiene presencia en Brasil, Italia y España.

Antonio Fdez-Montells (Greenalia): "Cada vez veo más fondos típicamente de 'real estate' migrando hacia las energías limpias"

Por su parte, Antonio Fernández-Montells, CFO de Greenalia, reflexionó sobre esa posible burbuja: "Hace 5 o 10 años te llamaban loco si hablabas de invertir en renovables. La transformación ha sido rápida. Este sector ha pasado de verse como oportunista o de alto riesgo a considerarse claramente regulado, con ingresos recurrentes y mucha capacidad de predictibilidad de los mismos. Esta madurez ha supuesto que los inversores exijan menos rentabilidad, bajen las tasas de descuento, y eso entiendo que es lo que ha hecho que suban las valoraciones". No entró a valorar Fernández-Montells "si el fair value es el que tenemos ahora o el que teníamos hace 4 meses, cuando prácticamente todos estábamos un 30% arriba", pero lo que está claro es que la demanda se ha incrementado. "Cada vez veo más fondos que típicamente estaban en real estate y que, al encontrarse con un agotamiento en ese mercado, están migrando hacia las renovables".

Greenalia, que cotiza en BME Growth (el antiguo MAB) y es un productor de energía independiente (un IPP o independent power producer). Desarrolla proyectos en renovables desde el comienzo: los financia, los construye, los pone en marcha y después mantiene la propiedad de los mismos durante toda su vida útil. Cuenta con proyectos de eólica terrestre (en Galicia), eólica marina (en Canarias), energía solar fotovoltaica (en Andalucía y Comunidad Valenciana) y biomasa (en Galicia y Asturias, las principales zonas para este recurso forestal).

El hidrógeno, una oportunidad

Este lunes se ha conocido el acuerdo entre Iberdrola y Cummins para construir una planta de electrolizadores de hidrógeno en Guadalajara. Esta fuente de energía no la contemplan como un problema desde Soltec, según ha explicado José Núñez: "Nosotros no lo vemos como una amenaza, más bien al contrario. La producción de hidrógeno verde, en concreto en nuestro país, entendemos que va a estar fundamentalmente basada en la energía solar fotovoltaica y, de hecho, nosotros estamos buscando ya un cierto posicionamiento dentro de esta industria incipiente. Obviamente no vamos a ser fabricantes de equipos de esta industria, pero sí buscamos la manera de posicionarnos para hacer esa colaboración entre la energía solar fotovoltaica y la producción de hidrógeno verde, para que el hidrógeno que se genere proceda de fuentes renovables". La firma ya cuenta con proyectos en marcha para desarrollar iniciativas relacionadas con esta fuente de energía.

Un cambio de ciclo

Pero otros temas más allá de las renovables se abordaron en esta primera sesión del Medcap. "Va a producirse un cambio geopolítico sustancial que creo que ya se está produciendo y esto va a permitir a las compañías ser parte de una dinámica nueva que va a estar vinculada a la tecnología", reconoció Juan López-Belmonte, consejero delegado de Laboratorios Rovi. Su sector, el farmacéutico, ha sido el gran protagonista de la crisis sanitaria actual, que considera que será profundamente "disruptiva" con capacidad para "acelerar" el cambio de ciclo. "Solo con ver dónde se han fabricado las vacunas ya se está marcando un cambio claro [de modelo] y todo ello vendrá marcado por el ESG", afirmó.

En este sentido, el presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, insistió en la idea, refutada por el resto de ponentes, de que "las empresas más sostenibles son también las que crean más valor para sus accionistas" porque es un ciclo que se retroalimenta. Respecto a la salida a bolsa de Línea Directa que se produjo a finales del mes de abril, Guerrero defendió la idea de que "lo que hoy se impone es la escisión empresarial porque crea valor" mediante la salida a bolsa de filiales, y que, en el caso de Bankinter y la aseguradora no contaban "con apenas sinergias". "Veo difícil es que en el mundo del futuro volvamos a un sistema de naciones pequeñas en el que cada una de ellas trate de resolver sus propios problemas", continuó, en este caso, con el mismo hilo argumental Santiago de Torres, presidente de Atrys Health. "Nosotros nos dedicamos al telediagnóstico y muchos pacientes han entendido que quizás es mejor ver a tu médico a través de una app que no verlo", aseguró durante el foro.