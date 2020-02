Los fondos globales se vuelven más activos y más verdes

Ángel Alonso Madrid

Una de las consecuencias del auge de la gestión pasiva en unos mercados en máximos es que las firmas se están viendo obligadas a apostar más decididamente por la gestión activa, para intentar atraer a los inversores por rentabilidad y con temáticas más atractivas en un mundo preocupado por el cambio climático y la transición energética, entre otras cuestiones, que la pura inversión. Esto se puede comprobar en el incremento de fondos que se ha producido en la 'Liga de la Gestión Activa Global' de 'elEconomista', herramienta que nació el año pasado para vigilar el comportamiento anual de los fondos de renta variable internacional más descorrelacionados con los índices.

Con la revisión realizada esta semana, la 'Liga Global' pasa de 157 a 196 fondos, de los que 67 aparecen por primera vez en esta clasificación. Los españoles también han ganado peso en el ranking renovado, que el año pasado contaba con 19 productos y que este año se ha disparado hasta las 46 instituciones de inversión colectiva, teniendo en cuenta que en la 'Liga Global' se incluyen los fondos Bestinver Bolsa y Magallanes European Equity, a pesar de que están más centrados en bolsa europea, para que los inversores puedan comparar su evolución.

Para realizar esta renovación de la 'Liga de la Gestión Activa Global' se han considerado los fondos de renta variable internacional registrados por Morningstar, tanto de gran capitalización como de mediana y pequeña, disponibles para el inversor minorista en España en sus clases en euros, con un patrimonio no inferior a los 5 millones de euros y cuya inversión mínima no supere los 30.000 euros. Además, deben contar con el dato de rentabilidad anualizada a 3 años y, lo más importante, deben de tener un 'active share' igual o superior al 60%, un porcentaje que indica el grado de descorrelación del fondo respecto a su índice de referencia, lo que demuestra si su responsable está realizando una gestión activa y no un mero seguimiento lineal del comportamiento del mercado.

Los fondos globales han adquirido creciente importancia en España, gracias al aumento de la gestión discrecional, que permite a los inversores delegar la asignación de activos en las firmas de inversión, en función de las perspectivas a medio plazo de los activos financieros. Con los tipos de interés bajo cero y la renta fija tradicional, la bolsa norteamericana superando sus máximos pero en zonas altas de valoración y la bolsa europea sin terminar de despegar, la bolsa global ha ido ganando peso en las carteras como una buena forma de diversificar riesgos. Además, los inversores están recurriendo también cada vez más por realizar una asignación táctica de la cartera a fondos indexados y destinar una parte de la misma, de manera más estratégica, a fondos de gestión activa en la que sí están dispuestos a pagar un coste más elevado.

Gancho comercial

La presión de la gestión pasiva también ha obligado a las gestoras a reinventar la inversión en renta variable, yendo un paso más allá de la mera apuesta por un determinado mercado. De esta forma, y aprovechando el gancho de la creciente conciencia social sobre el cambio climático, la sostenibilidad, las energías renovables, tendencias de consumo, la igualdad o las nuevas tecnologías, hace tiempo que las firmas han lanzado fondos centrados en estas temáticas, que les permite beneficiarse del crecimiento de determinadas compañías de esos sectores, aparte de los que tienen una estrategia de bolsa global sin ceñirse a ninguna temática, como es el caso de firmas independientes, algunas de ellas bastante reconocidas.

En el caso de algunos fondos españoles, también aparecen productos perfilados que utilizan como subyacentes numerosos productos de este tipo.

La presencia de más fondos españoles en la Liga de la Gestión Activa Global también se debe a que varios productos ya cuentan con dato de rentabilidad a 3 años, uno de los requisitos para formar parte de esta clasificación, como es el caso de azValor Blue Chips y azValor Selection Sicav, o han igualado o superado el umbral del 65% de descorrelación del índice, lo que también les permite participar en este ranking.

Comparación de fondos

Esta herramienta que lanzó elEconomista en mayo de 2019 permite comparar la rentabilidad de los fondos de bolsa global de las firmas internacionales más reconocidas para poder saber si están teniendo un comportamiento en línea con el mercado o superan la media de rentabilidad. En ocasiones, aunque muchos de estos fondos superan el doble dígito de revalorización el inversor puede terminar pensando que es un buen dato cuando en realidad se podría encontrar por debajo de lo que realizan sus competidores.

Y cuando la comparativa se aplica sobre los fondos españoles de bolsa internacional que siguen los criterios de la Liga Global su rendimiento les sitúa realmente en la posición que les corresponde respecto a sus rivales, teniendo en cuenta que todos los productos están disponibles a la venta para el inversor español.

De esta forma, los inversores pueden comprobar como en estas primeras semanas de 2020, nombres tan conocidos como azValor Internacional, Cobas Selección, Magallanes European Equity o Bestinver Internacional se encuentran en los últimos lugares por rentabilidad en el año, aunque el peor fondo español de la 'Liga Global' es Elcano Special Situations, que pierde casi un 12% hasta el pasado 7 de febrero, fecha en que todos los fondos contaban con el dato de revalorización para poder compararlos.

El rendimiento medio de los fondos que componen la 'Liga Global' se ha situado en el 2,70% en el año, muy cerca de la subida del 3,03% que consigue el MSCIWorld Index, índice de referencia para conocer la evolución de la bolsa mundial. Pero en el caso del grupo de fondos españoles de la 'Liga Global', la media de rentabilidad se sitúa en el 0,35%, lastrado por los pésimos resultados conseguidos hasta el momento por los productos de Magallanes, Cobas, azValor y el Elcano Sicav. Sin ellos, la media se habría situado en el 2,01%

Entre las incorporaciones a la 'Liga Global', aparte de los mencionados de azValor, figuran otros fondos españoles como BPI GIF Opportunities, Metavalor Internacional, Ibercaja Global Brands, Catalana Occidente Internacional, Bankinter Sostenibilidad o Caja Ingenieros Global, que se encuentran entre los 50 mejores productos en estas primeras semanas del año. Muy cerca de este grupo se encuentra Rural RV Internacional en su clase estándar, un fondo perteneciente a la gestora de las cajas rurales que el año pasado sacó los colores en más de una ocasión a los fondos de gestores 'value' más conocidos, gracias a su exposición a compañías tecnológicas norteamericanas.

Sólo dos fondos de la Liga Global consiguen doble dígito de rentabilidad en lo que va de año

Otro fondo de esta firma, Rural Perfil Arriesgado, también ha entrado en la renovación de la Liga Global, al igual que productos dirigidos a clientes de banca privada como PBP Gran Selección, de Santander; Gredos Bolsa Internacional, de A&G; o RSR RV Internacional, de Gesalcalá, gestionado por Luis Buceta. La boutique vasca Acacia también ha conseguido colocar Acacia Premium, que tiene una parte considerable de su cartera en bolsa norteamericana.

Entre los fondos españoles figuran otras sicav aparte de Elcano, como Catot Sicav, Herprisa Inversiones Sicav, Arribola Inversiones Sicav o Arbarin Sicav. Y gestoras de bancos medianos como Bankinter, Ibercaja o Unicaja también han conseguido meter sus productos de bolsa global en esta Liga, como es el caso de Bankinter Sostenibilidad, Ibercaja Bolsa Internacional y Unifond Bolsa Internacional. Bankia mantiene en la revisión a Bankia Renta Variable Global.

Así van los fondos españoles en la Liga Global en 2020.

Decepción

Con los datos de rentabilidad de 2020, la imagen que transmiten los fondos españoles en la 'Liga Global' es decepcionante, al situarse la gran mayoría en los últimos puestos de la clasificación, y solamente 15 de ellos superando el rendimiento medio del 2,70 del conjunto total de productos. De hecho, si se consideran los 196 fondos que componen la Liga, tan solo 117 superan esa media. Y en este caso únicamente dos fondos, Green Benefit Nachhaltigkeit Plus P y Erste WWF Stock Environment Eur, consiguen doble dígito de rentabilidad en el año, con un 12,73% y un 10,16% respectivamente. Erste ha conseguido introducir otro fondo de su gama este año, Erste Responsible Stock Global.

Como novedad de la Liga Global, han entrado CPR Invest Gear World A y CPR Invest Glbl Dsrpt Opp A, sendos fondos de CPR, la firma de Amundi centrada en inversiones temáticas, o el fondo Sextant Autour du Monde, de la gestora francesa Amiral, que ha conseguido ganar prestigio durante los últimos años entre los inversores profesionales. También aparecen nombres de gestoras poco conocidas para un cliente minorista pero que cuentan con prestigio dentro del mundo de la inversión, como Fundsmith, Hermes Fund Managers o J. Safra Sarasin.