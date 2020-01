Wall Street busca nuevos máximos históricos por la mínima en el cierre semanal

Última Hora Esta noticia acaba de llegar a la redacción y la estamos ampliando. Actualiza en unos minutos la página para ver los cambios. elEconomista.es

Wall Street quiere acabar la semana por todo lo alto. La bolsa de Nueva York bate los máximos históricos que ayer mismo alcanzó, demostrando con firmeza su situación alcista. El Dow Jones lo hace por la mínima, pero pegado a los 29.000 puntos, al tiempo que el S&P 500 se mueve en torno los 3.280 puntos. Las tensiones en Oriente Medio no han amedrentado a la renta variable norteamericana esta semana y los inversores ya piensan en la firma de la "fase uno" del acuerdo comercial con China, que se producirá la próxima semana (si nada cambia).

Este viernes se ha conocido que la economía de Estados Unidos, la mayor del día, se despidió de 2019 manteniendo la tasa de paro en el 3,5%. En diciembre creó 145.000 puestos de trabajo, menos de los esperados por los analistas, pero no parece que la cifra impacte especialmente en los mercados. En todo el año se crearon 2,1 millones de empleos.

Con esta referencia de fondo, Wall Street busca más. Ayer volvió a sacar pecho con todos sus principales índices, sin excepción, marcando nuevos máximos de todos los tiempos.

La jornada de ayer fue "de todo menos algo bajista", subraya Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader, quien piensa que la bolsa neoyorquina "refuerza si cabe más" su situación alcista.

¿Y cuándo acabará de ser el camino ascendente? No parece que pronto, según este experto: "El mercado estadounidense no mostrará ningún signo de agotamiento mientras el S&P 500 no pierda la directriz alcista (...) que actualmente discurre por la zona de los 3.200-3.212 puntos", asegura.

La guerra comercial vuelve a ser el centro de atención

Esta semana ha estado marcada en los mercados por la tensión en Oriente Medio ante los últimos ataques mutuos de Estados Unidos e Irán. Hace justo una semana que el ejército norteamericano mató en Bagdad al general iraní Qassem Soleimani.

En la noche del martes al miércoles Teherán respondió lanzando varios misiles a bases militares estadounidenses en la capital de Irak. Ante el contraataque, el presidente de EEUU, Donald Trump, no anunció más acciones militares y se limitó a establecer nuevas sanciones económicas sobre Irán.

Ante el enfrentamiento geopolítico y su enfriamiento las materias primas han vivido una auténtica montaña rusa esta semana. El petróleo pierde un 5% respecto al pasado viernes. El crudo Brent, de referencia en Europa, se cae a los 65 dólares el barril y el West Texas, referente en EEUU, baja a 59 dólares. Por su parte, el oro apenas desciende un 0,2% en la semana, a 1.550 dólares la onza.

Con todo, la semana que viene Estados Unidos cambiará la dirección de su mirada de Teherán a Pekín. El Gobierno de China confirmó ayer que el vice primer ministro, Liu He, viajará el lunes con la delegación negociadora a Washintong para firmar la "fase uno" de su acuerdo comercial.

Tras más de un año de tensiones arancelarias, las mayores potencias del mundo sellarán la 'primera parte' del pacto con el que buscan la paz comercial. La rubrica será el miércoles, 15 de enero, según avanzó Trump.

¿Qué más esperar de la próxima semana?

Un día antes se conocerá precisamente la balanza comercial de China y el viernes, día 17, su producto interior bruto (PIB).

Otras referencias que se conocerán la próxima semana serán el PIB de Alemania, la mayor economía de la Eurozona, a cierre de 2019; la inflación de Reino Unido y Francia; y la producción industrial de toda la zona euro.