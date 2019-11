Wall Street corrige desde máximos históricos pero logra ganancias del 1% en la semana

Wall Street encara la última sesión de la semana en negativo. Los principales índices de la bolsa de Nueva York comienzan este viernes con descensos moderados, corrigiendo desde los máximos históricos que alcanzaron el miércoles. Ayer cerró por festivo y hoy solo abre media sesión, hasta las 19 horas (en la España peninsular).

La renta variable norteamericana marcó nuevos máximos históricos en su última sesión (la del miércoles). El Dow Jones cerró la sesión en los 28.164 puntos; el S&P 500, en los 3.153 puntos; y el Nasdaq, en los 8.444 puntos.

Estas compras evidenciaron una tendencia en la bolsa de Nueva York "que es de todo menos bajista", tal y como afirma Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader.

El experto explica que las compras de las últimas jornadas "forman parte de lo que podría ser el clásico rally de Navidad", que solo "se pondría en jaque" si el S&P 500 pierde al cierre de una sesión los soportes que tiene en los 3.090 puntos. En el caso del Nasdaq 100, los niveles a vigilar se encuentran en los 8.200-8.225 enteros.

"Para que tengamos una mínima señal que plantee un agotamiento alcista es preciso que los índices norteamericanos pierdan los niveles donde cerraron el martes", señala el analista técnico. En su caso, el S&P 500 tendría que perder los 3.140 puntos.

La "fase uno", aún pendiente

Si ha habido un asunto que ha marcado la evolución de los mercados este mes ha sido la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ambas naciones pactaron a mediados de octubre la "fase uno" de su acuerdo, como la califica el presidente norteamericano, Donald Trump. Entonces acordaron seguir negociando los detalles de esta 'primera parte' y se esperaba que el mandatario y su homólogo, Xi Jinping, la firmaran en noviembre.

Sin embargo, la rubrica aún no tiene fecha. Ya se piensa en 2020 y ninguna de las partes se atreve a dar demasiada información. Desde hace semanas se limitan a indicar que el acuerdo "está muy cerca" y que las conversaciones que mantienen los equipos negociadores son "constructivas".

De hecho, la incertidumbre ha aumentado en los últimos días. Pekín y Washington acordaron a principios de semana resolver las "cuestiones relevantes" de sus conflictos arancelarios, sin dar más detalles. Pero entre medias se ha cruzado un roce diplomático por las protestas pro-democracia que tienen lugar en la ciudad china de Hong Kong desde hace meses. El Parlamento estadounidense aprobó la semana pasada proyectos de ley que básicamente las respaldan. Un acto que China ve como una intromisión en sus asuntos internos.

Los textos recibieron un fuerte respaldo en el Senado y en la Cámara de Representantes. Por eso, Donald Trump los ha firmado como parte del proceso parlamentario para aprobar las normas. En consecuencia, China ha amenazado con "contramedidas" y ha avisado de que EEUU deberá "asumir todas las consecuencias".

No obstante, los inversores no se dejan llevar por el pesimismo. Para los analistas de Link Securities, este desencuentro diplomático no va a "hacer descarrilar las negociaciones comerciales" entre ambos países, las dos mayores potencias del mundo.

Cabe recordar que, en principio, el 15 de diciembre entrarán en vigor nuevos aranceles del 15% a determinadas exportaciones chinas en EEUU, por valor de 160.000 millones de dólares.

La Fed, una de las claves de diciembre

Más allá de lo que pueda suceder en la guerra comercial, los mercados van a encarar un diciembre lleno de referencias. Estará cargado de datos macroeconómicos importantes y los bancos centrales volverán a copar gran parte de la atención.

Lo harán especialmente los días 11 y 12, cuando la Reserva Federal de EEUU (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) anunciarán sus decisiones sobre los tipos de interés.

En el caso del organismo norteamericano, no está previsto que toque el 'precio del dinero' en su próxima reunión. Actualmente se encuentra en la horquilla del 1,5%-1,75%. Pero esta pausa es "condicional", según afirma en un comentario de este viernes Gilles Moëc, economista jefe de la gestora AXA IM.

"Aunque el presidente de la Fed Jerome Powell ha sido muy cauteloso, en nuestra opinión queda claro que la Fed tiene el dedo puesto en el gatillo y no se necesitaría mucho deterioro en el flujo de datos, especialmente dado que la presión inflacionaria continúa apagada, para que pueda reducir aún más" los tipos de interés.

Esta semana se ha conocido que la economía estadounidense creció un 2,1% en el tercer trimestre, según la segunda lectura del producto interior bruto (PIB). El dato es mayor del previsto y del calculado en la primera estimación.