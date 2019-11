Powell (Fed): "Los tipos de interés no cambiarán siempre y cuando el crecimiento continúe"

Jose Luis de Haro Nueva York

El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, asegurará en el Comité Económico Conjunto del Congreso de Estados Unidos que el banco central no moverá los tipos de interés siempre y cuando el crecimiento económico continúe.

"Consideramos que la postura actual de la política monetaria seguirá siendo apropiada mientras la información entrante sobre la economía siga siendo ampliamente coherente con nuestra perspectiva de crecimiento económico moderado, un mercado laboral fuerte e inflación cerca de nuestro objetivo simétrico del 2%", indicaba en los comentarios publicados por la Fed antes de su intervención de esta tarde.

Cabe recordar como desde el pasado julio, la Fed ha rebajado en tres ocasiones los tipos de interés hasta llevar el precio del dinero hasta un rango del 1,5% y el 1,75%. Un movimiento que ha llevado al mercado a alinear sus previsiones sobre próximos ajustes en la política monetaria con los que baraja en estos momentos el propio banco central. Según señalan los futuros del FedWatch de la CME a día de hoy la mayor parte de los inversores no proyectan movimientos en lo que queda de 2019 ni tampoco a lo largo del próximo año.

"Mirando hacia el futuro, mis colegas y yo vemos una expansión sostenida de la actividad económica"

Powell destacaba como la economía de EEUU se encuentra ahora en el undécimo año expansión y las perspectivas iniciales siguen siendo favorables. El Producto Interior Bruto aumentó a un ritmo anual del 1,9% en el tercer trimestre de este año después de aumentar a una tasa del 2,5% el año pasado y en el primer semestre de este año.

"Mirando hacia el futuro, mis colegas y yo vemos una expansión sostenida de la actividad económica, un mercado laboral fuerte y una inflación cercana a nuestro objetivo simétrico de 2 por ciento como muy probable", justificó al tiempo que señaló que "esta base favorable refleja en parte los ajustes de política que hemos realizado para brindar apoyo a la economía". Una referencia a los recientes ajustes realizados por el Comité Federal de Mercados Abiertos de la Fed (FOMC, por sus siglas en inglés).

No obstante, los funcionarios del banco central de EEUU seguirán vigilando la situación dado que persisten notables riesgos para estas perspectivas. "En particular, el lento crecimiento en el extranjero y los desarrollos comerciales han pesado en la economía y plantean riesgos continuos", reconoció Powell. También recalcó como las presiones inflacionarias permanecen silenciadas y los indicadores de expectativas de inflación a más largo plazo se encuentran en el extremo inferior de sus rangos históricos. "La inflación persistente por debajo del objetivo podría conducir a una caída a la baja no deseada en las expectativas de inflación a más largo plazo", avisó.

El máximo funcionario de la Fed abordó en su discurso la crisis de liquidez experimentada en el mercado de repos. Powell llamó calificó la intervención del banco central como una "medida técnica" que no refleja un cambio en la política monetaria, aunque sus operaciones han provocado una expansión de su balance de alrededor de 270.000 millones de dólares.

También repitió que la política fiscal estadounidense se encuentra en un camino insostenible y podría limitar la capacidad de responder a una recesión económica. "El presupuesto federal se encuentra en un camino insostenible, con una deuda alta y creciente: con el tiempo, esta perspectiva podría restringir la voluntad o capacidad de los responsables de las políticas fiscales de apoyar la actividad económica durante una recesión", alertó el presidente de la Fed. Powell mostró su preocupación sobre los elevándos y crecientes niveles de deuda pública que, a largo plazo, podrían limitar la inversión privada y, por lo tanto, reducir la productividad y el crecimiento económico general.