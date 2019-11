Bank of America cuestiona la esperada subida de la celulosa: Ence cae con fuerza en el Ibex 35 y ya es el peor parado este año

2019 no está siendo un buen año para Ence, al menos en bolsa. La fabricante de celulosa comenzaba el año recién estrenada en el Ibex 35, el principal selectivo bursátil en España. En enero logró un ascenso del 23,5%. Sin embargo, los meses siguientes no han sido un camino de rosas: la compañía afronta la recta final siendo el farolillo rojo del índice. Hoy pierde hasta un 8,4% en el parqué: los analistas de Bank of America cuestionan que los precios de la celulosa se recuperen tan rápido como el mercado espera.

Las acciones de Ence han tocado este miércoles un mínimo intradía de 3,5 euros, frente a los 3,82 euros en los que acabaron la pasada sesión. Se posiciona así como el peor valor del día en el Ibex 35 con diferencia. Cotiza además en niveles que no veía desde principios de mayo de 2017, es decir, hace dos años y medio.

El fuerte desplome de hoy se debe a un informe negativo, no solo para Ence, sino para todo el sector europeo, que han publicado los analistas de Bank of America. Estos expertos ponen en duda la esperada recuperación del precio de la celulosa en 2020 por el mercado.

"Vientos en contra"

Aseguran que el precio de la celolusa "está tocando suelo en los 450-460 dólares la tonelada". Sin embargo, ve "vientos en contra" de la recuperación en 2020 que pronosticaban hasta ahora.

"Cualquier recuperación parece retrasarse y silenciarse frente a la expectativas del mercado", reafirma Bank of America en su informe. Por ello ha rebajado su recomendación sobre una de las compañías referentes en el sector de la celulosa europeo, la finlandesa Stora Enso: su consejo ahora es de infraponderar porque, opina, cotiza sobrevalororada.

El perdedor del 2019

Estas malas perspectivas de Bank of America para el sector de la celulosa son de todo menos un apoyo para la cotización de Ence, que extiende la sangría que vive desde principios de año. Se suma además a la rebaja de la perspectiva crediticia que lunes hizo la agencia S&P, de 'estable' a 'negativa'. Moody's lo hizo a principios de mes.

Con las pérdidas de hoy, Ence se sitúa como el peor valor del Ibex 35 en lo que va de año. Pierde más de un 36% desde finales de 2018, año que cerró en los 5,48 euros por acción.

Los peores golpes los ha sufrido en mayo y marzo, cuando se dejó un 21,7% y un 21,6% en los acumulados mensuales, respectivamente.

Bankia, ArcelorMittal y CaixaBank, con caídas en lo que va de año del 35%, 20,5% y 17%, respectivamente, acompañan a Ence en la parte baja del ranking del ibex 35.

Mientras tanto, los mejor parados son Cellnex (sube casi un 89% en 2019) y Ferrovial (+50%).

Fábrica de Pontevedra

Ence ha sufrido especialmente la inestabilidad y bloqueo políticos, entre otras cosas. El Ministerio de Transición Ecológica decidió en marzo revisar la prórroga concedida a su planta de celulosa en Pontevedra por el anterior gobierno del Partido Popular (en 2016).

Por tanto, el cierre de la fábrica de la localidad gallega está en el aire. La compañía cree que su clausura es "improbable", pero ese mismo mes cifró en 185 millones de euros el posible impacto. El beneficio neto atribuible de Ence en los nueve primeros meses del año fue de 27,8 millones de euros.

El consenso recomienda comprar

Ante las caídas de este miércoles, la pregunta de muchos inversores es: ¿qué hacer? Si se atiende a las recomendaciones de los expertos, lo mejor es comprar.

En concreto, once de los analistas que cobren el valor y recoge Bloomberg (el 78,6% del total) dan una recomendación de comprar. Solo otros dos expertos aconsejan vender y otro, mantener.

Este consenso de mercado otorga a Ence un precio medio objetivo a doce meses de 4,70 euros por acción, lo que implica un potencial para la compañía del 30,5% desde sus nieves actuales de cotización.