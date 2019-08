Estas son las nuevas pistas que ponen en entredicho la fiabilidad del rebote en las bolsas de Europa

Tras una nueva jornada de ganancias, esta vez cercanas incluso al punto porcentual en muchos de los principales selectivos bursátiles europeos, el optimismo se ha vuelto a disparar en el mercado de renta variable. Y más tras la publicación de las actas de la Fed, que dejaron entrever que el organismo central estadounidense está dispuesto a actuar si persiste el "viento en contra" para el panorama económico de EEUU que supone la política comercial de la administración Trump.

Un comportamiento que fue recibido positivamente por los 'toros' de Wall Street y que empujo a los índices de EEUU a registrar una nueva sesión de ganancias contundentes. No obstante, no todo es de color de rosa en el mercado.

Ayer las bolsas de uno y otro lado de Atlántico dejaron nuevas pistas que ponen en entredicho la fiabilidad del rebote visto esta semana. Los selectivos de Bélgica, Holanda, Alemania o España, por ejemplo, no consiguieron dejar de estar por debajo de sus primeras resistencias, "lo cual nos invita a seguir siendo muy prudentes", explica Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

El experto recomienda seguir sin elevar la exposición a bolsa por ahora al considerar que "el rebote que estamos viendo es muy probable que sea vulnerable y previo a una nueva pata bajista, y hasta que no la veamos, no me plantearía volver a comprar de nuevo bolsa".

"Para que podamos hablar de una mínima fortaleza en este rebote de corto plazo es preciso que el Ibex 35 consiga batir resistencias que presenta en los 8.800-8.900 puntos, y eso es algo que aún no ha ocurrido, por lo que no se ha alejado aún el riesgo de asistir a mayores caídas hacia los mínimos de la pasada semana de Navidad", analiza el experto.

Más pistas en Wall Street

Otra pista se pudo ver en Wall Street. Pese a que sus tres principales índices cotizaron con marcados rebotes, el S&P 500, uno de los princípales directores de mercados, no fue capaz de superar la resistencia de los 2.950 puntos, que es "la que apuntalaría el rebote", afirma Cabrero.

"De hecho", concluye el analista, "la jornada de ayer no aportó ningún cambio analítico que resulte destacable desde el punto de vista técnico".

