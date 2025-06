El Constitucional respalda la Ley de amnistía por seis votos a cuatro pero deja en el aire el regreso de Puigdemont

El Tribunal Constitucional (TC) ha respaldo la Ley de Amnistía con los seis votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro en contra de la minoría conservadora. La Corte de Garantías ha fallado la primera sentencia sobre la norma, que rechaza el recurso del PP y marca el camino para la treintena de impugnaciones interpuestas.

Sin embargo, deja en el aire la situación del expresidente catalán, Carles Puigdemont, al no pronunciarse sobre si el delito de malversación también es perdonable.

El Constitucional concluye que la Ley de Amnistía es legal porque la Constitución no la prohíbe ni explícita ni implícitamente. "El silencio constitucional, por sí solo, no equivale a la prohibición de una institución", remarca. La Corte señala que la Carta Magna sí prohíbe el indulto generalizado, pero es una figura distinta a la amnistía.

La amnistía perdona el delito y sus consecuencias de forma retroactiva, mientras que el indulto mantiene que la persona ha cometido un delito pero le perdona la pena.

No obstante, el Constitucional admite que la amnistía solo debe darse de forma excepcional y responde a una explicación racional, pero a su juicio el proceso de independencia de Cataluña (procés) cumple estas dos exigencias. Esgrime que el proceso político de creación de un pretendido estado catalán independiente ha supuesto una de las mayores crisis que ha tenido que enfrentar nuestra democracia constitucional, tanto desde la perspectiva social como institucional, por lo que puede considerarse un acontecimiento extraordinario en el que justificar la amnistía.

Y añade que la amnistía no es el olvido de los hechos sino la extinción de sus consecuencias jurídicas.

Por otro lado, respecto al argumento del PP de que el legislador aprobó la amnistía con la única intención de lograr los siete votos de Junts para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno, la Corte responde que los motivos políticos que se esconden tras la norma son irrelevantes constitucionalmente.

La sentencia indica que, la ley, si es constitucional, es libre en cuanto a su fin, que se fija según criterios de oportunidad política.

No obstante, el fallo insta a corregir varios aspectos de la norma apuntados por el PP. De un lado obliga a que, igual que se perdonan los delitos a aquellos que defendieron el independentismo catalán, también se les perdonen a los que se opusieron bajo el principio de igualdad.

También impone que no se puedan personar los delitos cometidos después del 13 de noviembre de 2023, fecha en la que el PSOE y sus socios parlamentarios registraron la proposición de ley en el Congreso de los Diputados.

Finalmente, acepta dar voz a todas las partes, no solo a la Fiscalía y las Administraciones afectadas, en las reclamaciones del Tribunal de Cuentas para recuperar el dinero público destinado a financiar el procés.

Delito de malversación

El fallo aún deja en el aire la situación del expresidente catalán, Carles Puigdemont, al no pronunciarse sobre si el delito de malversación por gastar fondos públicos para llevar a cabo el proceso independentista debe ser o no amnistiado. El recurso del PP no hizo mención al respecto.

El Tribunal Supremo considera que Puigdemont y varios dirigentes cercanos cometieron un delito de malversación por el que obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial (ya que deberían haber financiado el proceso hasta llegar al referéndum de su bolsillo), que el legislador excluyó expresamente del ámbito de la amnistía.

Por tanto, se espera que el alto tribunal mantenga la orden de detención contra Puigdemont.