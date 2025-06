Airbnb y Booking enviarán a la Administración los datos de alquiler de pisos turísticos todos los meses

Las plataformas digitales de alquiler de pisos turísticos como Airbnb o Booking remitirán todos los meses a la Administración los datos de arrendamiento.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este lunes en el BOE los plazos y el modelo para la transmisión de esta información a través de una Ventanilla Única Digital que conectará a estas plataformas con la Administración.

Según el documento, que entrará en vigor el 1 de julio, las plataformas digitales más grandes, como son las más conocidas, remitirán en los 15 primeros días de mes a la Administración la información relativa al mes anterior.

Los datos que compartirán son la dirección completa del inmueble, número de noches alquilado, número de huéspedes por noche, país del que son, fecha de inicio y de fin del arrendamiento, url del anuncio de alquiler y número de registro.

Las compañías online que se dediquen a esta actividad pero tengan tamaño de pymes o micropyme remitirán los datos cada trimestre.

Esta información permitirá a las Administraciones competentes, como ayuntamientos y Comunidades Autónomas llevar a cabo las inspecciones pertinentes para comprobar si los alojamientos cuentan con las licencias o requisitos pertinentes.

Cabe recordar que los apartamentos o embarcaciones que se alquilen por períodos cortos deberán contar a partir del 1 de julio con un número identificativo que da el Registro de la Propiedad. El coste para obtener este número es de 27 euros más IVA y sin él no podrán operar en estas plataformas digitales.

El Registro de la Propiedad recuerda que este número solo será necesario para aquellos caseros que pongan en alquiler sus inmuebles a través de plataformas digitales, de modo que si operan fuera de estas compañías no lo tendrán que solicitar. El Registro no dará el número a aquellos pisos que no cumplan con la normativa de su municipio o CCAA o que no tengan licencia para operar, en caso de que sea necesaria.

La norma también obliga a estas plataformas a realizar inspecciones aleatorias sobre los inmuebles y a remitirlos a la Administración.