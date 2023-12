Lo ideal es contar con sistemas de calefacción y refrigeración modernos, como la bomba de calor , la aerotermia o la geotermia , así como sistemas de distribución eficientes, como el suelo radiante o los radiadores a baja temperatura . De esta forma, además de ahorrar mes a mes en la factura de la luz, estaremos reduciendo las emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, todos estos sistemas cuentan con el inconveniente de que no son aptos para todos los bolsillos . Además del coste de adquisición, suelen conllevar importantes costes de instalación y de obra, por lo que son las nuevas edificaciones las que en proporción más disfrutan de sus virtudes.

De la misma serie de datos, es llamativo el hecho de que entre un 61 y un 94% de las viviendas no dispone de caldera de gas para la calefacción, aunque los datos no permiten conocer si disponen de otros sistemas para mantener la temperatura a un nivel confortable. En estos casos, también existen otras opciones más económicas para calentar una habitación, como calefactores, estufas o convectores. Incluso, algunos por debajo de los 35 euros. Sin embargo, no son las más eficientes, ya que presentan consumos energéticos más elevados.