Estos son los mejores calefactores de 2023 por debajo de los 35 euros, según la OCU

Los pequeños calefactores eléctricos portátiles (también llamados termoventiladores) no son los mejores aparatos para calentar una estancia ni los más eficientes en términos ni energéticos ni económicos. No abarcan grandes estancias, pueden resultar ruidosos y, tras muchas horas de uso pueden detenerse si se recalientan. Pero sí son una buena solución para determinadas situaciones en las que no es posible hacer uso de la calefacción, gracias a que calientan rápido, ocupan poco espacio, se pueden transportar fácilmente y no cuestan demasiado dinero.

Por lo general, existen dos tipos de termoventiladores. Por un lado, están los termoventiladores cerámicos, los cuales generan calor desde una resistencia por la que transcurre la corriente eléctrica y calienta unas placas cerámicas en su interior; por otro lado, están los calefactores con termoventilador de resistencia, los cuales emiten directamente el calor que generan las bobinas internas cuando la electricidad circula a través de ellas.

Más allá de esta diferencia en cuanto al funcionamiento, no existen grandes diferencias entre unos y otros en cuanto al rendimiento, por lo que encontrar un buen calefactor depende directamente de las diferencias entre modelos. En este sentido, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han analizado 29 modelos diferentes para establecer, según su criterio, cuáles son las compras más recomendables.

Los tres mejores de OCU

Para establecer cuál es mejor, la organización ha valorado la estabilidad de la temperatura que generan, el tiempo necesario para calentar, la temperatura máxima obtenida y la seguridad eléctrica.

Así, OCU considera que, de toda la muestra analizada, dos calentadores sobresalen como los mejores de su análisis con la misma puntuación. Por un lado, el termoventilador de resistencia DELONGHI HVA-1120 se puede adquirir por 33,99 euros. Posee una potencia de 2.000 W y un peso de 1,1 kg. Tiene termostato mecánico y es apto para usar en el baño, aunque no tiene función rotatoria ni temporizador. La longitud de su cable es de 1,6 metros.

Por otro lado, la organización también destaca otro termoventilador de resistencia: el calentador S & P TL-10 N, con también 2.000 W de potencia y un kilo y medio de peso, se puede adquirir por 32,92 euros. Tiene termostato y dos selectores de potencia. En contra, no tiene temporizador, anticongelante ni es apto para usar en el baño. La longitud de su cable es de 1,7 metros.

Por último, y aunque con tres puntos por debajo de los dos anteriores, OCU resalta como 'Compra Maestra' otro termoventilador de resistencia: el TRISTAR KA-5046, con 2.000 W de potencia y menos de un kilo de peso (0,9 kg). Tiene dos selectores de potencia, pero no tiene ni temporizador, ni anticongelante ni es apto para usar en el baño. Y su cable es más corto, con 1,4 metros de longitud. Sin embargo, cuesta aproximadamente la mitad que los dos anteriores, pudiéndose adquirir por tan solo 19,99 euros.