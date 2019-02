Los minoritarios tienen un 20% del capital en Dia que impediría una opa de exclusión

Los accionistas minoritarios de Dia, que suman un 20% del capital, tienen en su mano evitar que LetterOne pueda sacar de bolsa española a la compañía mediante una opa de exclusión. El brazo inversor del magnate ruso Mikhail Fridman, que ha lanzado una opa sobre la empresa a 0,67 euros, es el primer accionista con un 29% y cuenta también con el apoyo de Goldman Sachs, que posee otro 5,3%. El banco de inversión ha ido comprando y vendiendo acciones en los últimos meses de forma paralela a los movimientos que llevaba a cabo LetterOne, para el que habría trabajado como custodio y al que asesora en la opa, por lo que Fridman podría tener ya garantizado el control de un 34,3% de los títulos.

En el capital de Dia hay inversores que perderían si aceptaran la opa hasta un 91% de su inversión. Son los que entraron cuando el precio alcanzó el máximo histórico en abril de 2015, cuando los títulos llegaron a 7,41 euros. En el caso de que estén desde la salida a bolsa de la empresa, tras su escisión de Carrefour, en julio de 2011, las minusvalías serían del 80,9%. El posicionamiento de los accionistas minoritarios, que "han aumentado considerablemente en el último año y medio", según reconocen fuentes del mercado, puede ser así clave.

LetterOne necesita, no obstante, contar con el respaldo del 35,51% de los accionistas institucionales para que salga adelante su oferta, la mitad del capital al que va dirigido. De lo contrario, y al superar el 30% del capital, se vería obligado a lanzar una oferta forzosa si quiere seguir adelante con sus planes, lo que implicaría tener que alcanzar el precio equitativo, que equivale a 3,73 euros por acción, el más alto pagado por la firma en los últimos doce meses.

La compañía no está manteniendo por ahora reuniones con los institucionales para determinar cómo se posicionan ante la guerra abierta, que debe resolverse en el próximo mes. El consejo de administración de Dia, reunido este miércoles, no se pronunciará sobre la oferta hasta que sea autorizada por la CNMV. No obstante, en un comunicado avisa de que el plan de Fridman "no ofrece certeza sobre su ejecución efectiva ni sobre el momento de su implementación, ni tiene en cuenta las obligaciones de la sociedad frente a sus acreedores ni sus vencimientos de deuda a corto plazo". Eso sí, el consejo muestra su disposición " a adaptar los términos de la oferta para resolver estos aspectos". La empresa asegura que la banca le ha notificado además que apoya una prórroga de la fecha de vencimiento de sus actuales líneas de financiación por un importe de 765 millones de euros, hasta el mes de marzo de 2023.

Dia mantiene un acuerdo de refinanciación con la banca y una ampliación de capital en marcha de 600 millones de euros, asegurada por Morgan Stanley, y presentará sus cuentas anuales correspondientes a 2018 este jueves 8 de febrero, casi quince días antes de lo previsto. El objetivo de la compañía es dar a conocer la recuperación de su negocio, que se ha visto en el arranque de este año y, además, ganar la carrera a LetterOne para que su hoja de ruta para su plan estratégico -y la ampliación de capital por 600 millones- llegue antes a la Junta de Accionistas.

Es una carrera contrarreloj. Fuentes del mercado reconocen que Fridman debe saber jugar muy bien sus tiempos y que, sobre todo, "debe darse prisa" si quiere ser el vencedor en la guerra abierta públicamente que mantiene contra Dia desde hace un par de meses. "Según apuntó en el anuncio de la opa (Oferta Pública de Adquisición), se prevé que la solicitud de la oferta así como el folleto explicativo se presentarán ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en las próximas dos semanas", apunta Ana Gómez, analista de Renta 4.

La Ley de opas contempla que será en el plazo de un mes máximo desde el anuncio cuando el oferente debe hacer oficial su oferta.

Dia, por su parte, ha acelerado sus planes de presentación ante el mercado a este viernes. Según las previsiones iniciales que todas las compañías conceden a Bloomberg, la presentación de resultados de Dia se esperaba, en principio, para el próximo 21 de febrero. No obstante, fuentes de la compañía aseguran que no se han adelantado las fechas según lo planificado con anterioridad ni de la presentación de resultados ni de la convocatoria de la junta de accionistas, prevista sobre la mitad del mes de marzo.

La cuestión es saber cómo puede afectar a Dia el conocido como deber de pasividad contemplado en la legislación. Esto es, básicamente, que la dirección de la firma o el consejo no pueden hacer nada que interfiera en la opa lanzada por un tercero, salvo buscar a un caballero blanco que eleve la puja. Según la Ley de opas, "los órganos de administración y dirección (...) deberán obtener la autorización previa de la junta general antes de emprender cualquier actuación que pueda impedir el éxito de la oferta (...) y en particular antes de iniciar cualquier emisión de valores que pueda impedir que el oferente obtenga el control de la sociedad afectada". Y Dia tiene por delante acometer, según sus planes, una ampliación de capital de 600 millones de euros, que llevará a la junta de marzo.

El accionista debe esperar

El rebote del 74% que protagoniza la acción de Dia en las dos últimas sesiones descuenta, además, según los analistas, la posibilidad de que LetterOne mejore tibiamente su oferta inicial. Este miércoles volvió a subir otro 4,31%, hasta los 0,73 euros, lo que la sitúa casi un 9 por encima del precio al que valora Fridman la compañía, en 0,67 euros por título.

Esto arroja una valoración de 417 millones, aunque el magnate ruso tan solo debería desembolsar 296 millones de euros, ya que la oferta se dirige al 71% que no controla ya de la firma. El fondo especializado en retail tiene en su poder el 29% desde el 19 de octubre.