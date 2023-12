El Banco Central Europeo (BCE) está preparando el euro digital, esto es, la versión moderna de la divisa comunitaria que llegó a los hogares españoles, así como de otros países de la Unión Europea (UE), hace cerca de 22 años. A día de hoy utilizan el euro cientos de millones de personas en 20 Estados miembros de la UE (conocidos en conjunto como eurozona). El 'digieuro', si acaba creándose, formará parte de nuestras vidas dentro de unos años. No obstante, son minoría las personas que saben qué es. Para muestra, un botón: según el Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo 2023 del Banco de España (BdE), solo una quinta parte (o el 20%) de la población general de este país ha oído hablar del euro digital. Es por ello que el BCE está elevando sus esfuerzos para que más gente sepa en qué está trabajando y cómo podría impactar en sus finanzas personales o familiares. Lo último ha sido poner un cuestionario interactivo en su web para que cualquier persona pueda comprobar cuánto sabe del hermano pequeño de la moneda única que se está gestando. Para echar un cable, en elEconomista.es recogemos las cuestiones planteadas y contextualizamos y explicamos sus respuestas.

El quiz del BCE da la opción de escoger en qué idioma se quiere hacer entre las 17 opciones que ofrece (incluido el español). Sin embargo, las preguntas y respuestas aparecen en inglés, solo varía el idioma de las indicaciones que se dan durante el juego.

Primero debes poner tu nombre (o uno ficticio o solo siglas, si lo prefieres). No hace falta escribir los apellidos ni se requiere ningún dato personal más. El nombre solo se pide para que, al acabar, puedas ver en qué posición del podio te encuentras frente a los demás jugadores (ficticios).

Al responder las preguntas debes tener en cuenta que no solo cuenta cuántas aciertes o falles, sino también la velocidad a la que lo hagas. En función de ambos factores lograrás más o menos puntuación. Además, hay distintos tipos de cuestiones: con solo una respuesta correcta, con varias o de verdadero o falso.

Sabiendo todo esto, si quieres probar suerte en el propio test de la institución monetaria, puedes hacerlo pinchando aquí.

¿Cuánto sabes del euro digital?

El sondeo del Banco Central Europeo arranca de la siguiente manera:

¿Qué significa CBDC?

Banco Central de Washington DC. Moneda digital de los bancos centrales. Costes diarios de la compra en efectivo. Efectivo digital comunitario.

La respuesta correcta es la segunda: CBDC son las siglas en inglés de moneda digital de los bancos centrales. Pero ¿qué es esto? "Es una nueva forma de dinero emitida de forma electrónica por un banco central", explica el Banco de España en su web.

¿Qué bancos centrales están estudiando la posibilidad de emitir monedas digitales?

La Fed (la Reserva Federal de EEUU). El Banco de Inglaterra. El Banco Central de Kenia. El Banco Central Europeo.

En este caso solo hay una elección incorrecta: el banco central keniano. Los otros tres (la Fed, el BoE y el BCE) son correctas, pues los tres entes monetarios de Estados Unidos, Reino Unido y la eurozona están planteándose crear sus respectivas CBDC.

¿Qué bancos centrales de qué países emiten ya monedas digitales?

Jamaica. Nigeria. Islandia. México.

En esta tercera interrogante hay dos opciones correctas: Nigeria y Jamaica. Según recoge el Fondo Monetario Internacional (FMI), esos dos países y las Bahamas ya han introducido divisas digitales de la banca central en sus economías. Además, hay más de un centenar de países que están en fase de exploración. "Los bancos centrales de Brasil, China, la zona del euro, la India y el Reino Unido están a la vanguardia", asegura el FMI.

¿Por qué el BCE estudia la posible emisión de un euro digital?

Reforzar la soberanía monetaria de la zona del euro. Fomentar la competencia y la eficiencia en el sector europeo de pagos. Responder a la creciente demanda de pagos electrónicos seguros y fiables. Todas las anteriores.

En este caso, la opción acertada es la cuarta. El Banco Central Europeo insiste desde que comenzó a explorar la emisión del euro digital que, con ello, pretende reforzar la soberanía monetaria de los países del euro y su eficiencia del sector de pagos (pues, por ejemplo, a día de hoy no se pueden hacer pagos inmediatos entre países del área monetaria). Ello en un contexto en el que cada vez más personas usan los pagos electrónicos: según el último estudio sobre las actitudes de pago de los consumidores en la eurozona (SPACE), relativo a 2022 y elaborado por el BCE, más de la mitad (el 55%) de los consumidores prefiere las tarjetas y otros medios sin efectivo a la hora de pagar en un comercio.

¿Cuándo inició el BCE la fase de investigación del proyecto del euro digital?

El BCE no estudia la creación de un euro digital. 1989. 2021. El BCE iniciará la fase de investigación el próximo año.

La respuesta correcta es la tercera: el banco central comenzó a investigar la creación del euro digital y sus consecuencias en el verano de 2021. Comenzó la segunda, la fase de preparación, el pasado mes y a priori durará hasta finales de 2025. Eso sí, se desconoce si habrá más fases después de la actual y, por tanto, cuándo llegaría a crearse el 'digieuro' en caso de que salga adelante. "No es algo inmediato", tardará "varios años" porque "hay que asegurarse de hacer todo en condiciones", aseguró hace más de un mes José Manuel Marqués, director del Departamento de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado del BdE, en un evento en Madrid.

¿Cómo describirías el euro digital?

Una nueva forma de pago electrónico emitida por el Banco Central Europeo. Un bien público. Seguro y fácil de usar. El fin de los pagos SWIFT.

La única respuesta fallida en esta pregunta es la última: el fin de los pagos SWIFT.

SWIFT proviene de las siglas en inglés de Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) y hace referencia al código que identifica al banco o entidad financiera que, formando parte de la red SWIFT, vaya a hacer una operación. Esta red abarca en la actualidad a más de 200 países y territorios, y a más de 11.000 entidades.

Para ilustrar la importancia de los pagos SWIFT, que permite que estos se completen entre uno o dos días, cabe recordar que, como parte de las sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania, la UE expulsó a varios bancos rusos de SWIFT el año pasado.

Volviendo a la pregunta, en cuanto a la segunda opción y, sobre todo, la tercera ("un bien público" y "seguro y fácil de usar", respectivamente), son dos características relativas y que realmente están por determinar, pues el proyecto del euro digital tiene muchos flecos sueltos. Puedes descubrir sus numerosas incógnitas pinchando aquí.

¿Cuánto costaría el euro digital?

Sería gratuito. 22 euros al año. 100 euros al año. 150 euros al año.

En esta ocasión la solución es la primera. Así lo ha reiterado de forma constante el BCE desde que comenzó el proyecto del nuevo euro. Al menos, la gratuidad se daría en los servicios básicos que se podrían hacer con el euro digital (abrir una cuenta de ahorros, cargar fondos, pagar, etc.), aunque al banco central tiene todavía que cerrar los detalles al respecto.

¿Quién emitiría el euro digital?

El Banco Central de West Reading. El BCE y los bancos centrales nacionales. La Comisión Europea. Los bancos.

A pesar de que este es otro asunto pendiente respecto al euro digital en proceso de creación, todo hace indicar que, al igual que el euro 'analógico', serían los bancos centrales de casa país (el Banco de España entre ellos) los que lo emitirían.

La tercera opción, la de la Comisión Europea (una de las instituciones más importantes de la UE por tener el poder ejecutivo y conocida coloquialmente como Bruselas), es una pequeña trampa: la Comisión tiene el control de las monedas de euro actuales, mientras el emisor legal de los billetes es el BCE.

El euro digital sustituiría al efectivo

Verdadero. Falso.

Entre las muchas dudas en torno al euro digital, el mayor recelo surge al verse como un potencial sustituto del dinero en efectivo. Desde el Banco Central Europeo sí se muestran claros en este extremo: no vendría para sustituir o acabar con los billetes y monedas. "Es muy importante que quien quiera seguir pagando en efectivo, pueda seguir haciéndolo", aseguró durante un evento el mes pasado en Madrid Ignacio Terol, español que forma parte del equipo que está desarrollando la nueva divisa (es Digital Euro Product Manager del BCE). Por lo tanto, la respuesta acertada es: falso.

¿Quién puede utilizar el euro digital?

Cualquier persona, en cualquier lugar del mundo. Personas y empresas residentes en la zona del euro. Personas con cuenta bancaria. Solo personas con un smartphone y competencias digitales.

La contestación correcta es la segunda: personas y empresas residentes en la zona del euro.

En esta materia no habría cambios respecto a la actualidad aunque, al ser algo digital, sí haría falta tener una habilidad mínima con la tecnología para poder usar la futurible divisa. A modo de ejemplo, sería necesario tener un manejo similar con el móvil al que se precisa hoy en día para utilizar la aplicación del banco.

El euro digital también estará disponible fuera de línea

Verdadero. Falso.

Aquí la solución acertada es la primera. En base a la información que hasta el momento ha dado el Banco Central Europeo, el euro digital se podría usar tanto teniendo conexión a internet (de forma online) o sin esta (offline o fuera de línea). En cambio, habría limitaciones en la modalidad en línea respecto a la offline. Si quieres saber más al respecto, clica aquí.

¿Dónde podrías utilizar el euro digital?

En tiendas. En una granja de árboles de Navidad en Pensilvania. Online. De persona a persona.

En este caso todas las opciones son correctas excepto la segunda. Pensilvania es un estado de Estados Unidos, cuya divisa es el dólar. Por lo tanto, allí no aceptan pagos que no sean con el también conocido como billete verde (y cabe razonar que no se podría pagar con el euro digital tampoco).

El euro digital sería otra forma de criptomoneda

Verdadero. Falso.

Llegamos al final del test, donde la solución es: falso. "A diferencia de los criptoactivos, el euro digital sería dinero del banco central", explica el BCE al final de su quiz. En este sentido, el organismo presidido actualmente por Christine Lagarde se compromete a que, si el euro digital acaba naciendo, garantizará que "es seguro", que podrá "canjearse a su valor nominal por efectivo en euros" y que mantendrá "un valor estable". Precisamente la elevada volatilidad es una de las principales características y riesgos de las criptodivisas (el bitcoin y el ether son las más conocidas).