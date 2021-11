Paga extra de navidad de pensionistas: cuándo y cuánto se cobra en 2021

Sergio de la Cruz Madrid

Al igual que los trabajadores con sus salarios, muchos pensionistas reciben el importe anual de sus pensiones en 14 pagas. Así, tras recibir en junio la conocida como 'paga de verano', en unas semanas estos ciudadanos cobrarán la que se nombra como 'paga de Navidad'.

No todos los pensionistas la recibirán, pero sí bastantes: todos los pensionistas con pensiones contributivas de jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y de incapacidad permanente por enfermedad común o accidente laboral recibirán en el mes de noviembre la paga de Navidad. A ellos se les unirán también los pensionistas con pensiones no contributivas de jubilación y de invalidez percibirán este extra en su pensión.

Todos estos ciudadanos verán como, en la práctica, recibirán el doble del importe que se les abona el resto de meses. Esto se debe a que, al importe mensual se unirá esta paga de Navidad, que será un regalo anticipado de la Seguridad Social para las fiestas navideñas.

El importe de la paga de Navidad, así como el de la pensión ordinaria, llegará a los bolsillos de los pensionistas en un par de semanas. En una práctica que los bancos acrecentaron con la pandemia de coronavirus, se adelanta la fecha de cobro de las pensiones unos días, de forma que del lunes 22 al jueves 25 de noviembre estos abonos ya se habrán producido.

Existen entidades como Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Ibercaja, ING, Cajamar, Caja de Ingenieros o Banco Sabadell que se comprometen a ingresar las pensiones sobre el 25 de cada mes (en algunos casos es el 24), siempre que no coincida en un día festivo, caso en el que se retrasa el pago hasta el siguiente día hábil. Otros bancos como Unicaja o Bankinter incluso las adelantan un par de días.

Dado que del 22 al 25 de noviembre no existe ningún día festivo ni fin de semana, este mes no se producirán retrasos y, en función de la entidad que abone la pensión, se realizarán los pagos sin excepciones. En todo caso, siempre tendrán lugar unos días antes de lo que marca la Seguridad Social, que obliga al ingreso de las pensiones entre el primer día hábil del mes y el cuarto día natural, como máximo.

Cuál será la cuantía de la paga de Navidad

Para saber cuál será la cuantía de la paga de Navidad, el pensionista tendrá que acudir simplemente al método de cálculo de las pensiones que determina su pensión mensual: se tienen en cuenta los últimos 24 años para elaborar la base reguladora y posteriormente los años cotizados en total para saber qué porcentaje de dicha base reguladora se puede cobrar.

Con todo, existe una cuantía máxima para las pensiones que no se puede superar, los 2.707,49 euros mensuales. Esta sería la cuantía máxima de la paga extra de Navidad, mientras que la cuantía mínima de las pensiones viene determinada por el Decreto-Ley 46/2021, de 26 de enero que revalorizó las pensiones contributivas un 0,9% y las no contributivas un 1,8%. Las cuantías mínimas dependen del tipo de pensión que se recibe:

Pensiones de jubilación

-Para personas menores de 65 años: las personas con cónyuge a cargo cobran un mínimo de 797,90 euros mensuales, las personas con cónyuge no a cargo cobran al menos 609,60 euros mensuales y las personas sin cónyuges cobran 645,30 euros al mes.

-Para personas de 65 años o más: las personas con un cónyuge a cargo cobran al menos 851 euros mensuales, las personas con cónyuge no a cargo cobran 654,60 euros mensuales y las personas sin cónyuges perciben 689,70 euros mensuales. Las personas que llegan a ella por una incapacidad temporal de gran invalidez cobran pensiones mínimas de 1.276,50 euros mensuales con cónyuge a cargo, de 981,90 euros mensuales con cónyuge no a cargo y 1.034,60 euros mensuales si no tienen cónyuge.

Pensiones de viudedad

En el caso de personas menores de 60 años la cuantía mínima es de 522,50 euros mensuales, para las personas de entre 60 y 64 años esta cuantía mínima de 645,30 euros mensuales, para las personas con 65 años o más o una discapacidad de al menos un 65% la cuantía mínima es de 689,70 euros mensuales y las personas con cargas familiares tienen una cuantía mínima de 797,91 euros mensuales.

Pensiones de incapacidad permanente

-Las personas con gran invalidez con cónyuge a cargo tienen una pensión mínima de 1.276,50 euros mensuales, las que tienen cónyuge no a cargo percibirán al menos 981,90 euros mensuales y las personas sin cónyuge cobran como mínimo 1.034,60 euros mensuales.

-Las personas con incapacidad permanente total o absoluta de 65 años o más cobran al menos 851 euros mensuales con cónyuge a cargo, al menos 654,60 euros mensuales con cónyuge no a cargo y al menos 689,70 euros mensuales sin cónyuge. Las personas de entre 60 y 64 años cobran al menos 797,90 euros mensuales con cónyuge a cargo, 609,90 euros mensuales con cónyuge no a cargo y 645,30 euros mensuales sin cónyuge. Por último, las pensiones de este tipo derivadas de enfermedad común y para menores de 60 años son al menos de 508,50 euros mensuales en caso de cónyuge a cargo, al menos de 504 euros mensuales con cónyuge no a cargo y al menos de 508,50 euros mensuales sin cónyuge.

-Las personas con incapacidad permanente parcial de personas de 65 años o más tras accidentes de trabajo tienen una pensión mínima de 851 euros mensuales con cónyuge a cargo, de al menos 654,60 euros mensuales con cónyuge no a cargo y de 689,70 euros mensuales sin cónyuge.

Pensiones en favor de familiares

Estas pensiones tienen una cuantía mínima de 210,80 euros mensuales, pero suben a los 509,40 euros mensuales (480,10 euros mensuales en menores de 65 años) si no existen huérfanos o viudos pensionistas y cuando se trata de un solo beneficiario.

Pensiones de orfandad

La cuantía mínima para estas pensiones es de 210,80 euros mensuales, aunque sube a 414,70 euros mensuales en los casos de personas menores de 18 años o con discapacidad de al menos el 65%.

Pensiones no contributivas de jubilación

Estas pensiones tienen una cuantía de 402,80 euros mensuales que pasan a ser de 100,70 euros en los casos de la pensión mínima del 25%. En el caso de que en la misma unidad de convivencia existan dos pensionistas con derecho a cobrar esta pensión, la cuantía será de 342,38 euros mensuales para cada uno y si conviviesen tres o más personas con esa pensión, la cuantía sería de 322,24 euros mensuales para cada uno.

Pensiones no contributivas de invalidez

La cuantía de estas pensiones con carácter general es de 402,80 euros mensuales, aunque sube a 604,20 euros en los casos de incremento por incapacidad. Como en el anterior caso, si en la misma unidad de convivencia existen dos pensionistas, la pensión es de 342,38 euros mensuales y si conviven tres o más personas con esa pensión, la cuantía será de 322,24 euros mensuales.