Seat cede el liderazgo de ventas en agosto a Volkswagen, a falta de contabilizar este viernes

Las estadísticas de matriculación de turismos varían día a día, especialmente a final de mes. En este mercado es frecuente que el último día de cada mes se matricule alrededor de un 15% del total de los coches del mes entero por el efecto de las automatriculaciones de los concesionarios. Así pues, a falta del último día los datos del registro de la DGT están sujetos a una gran volatilidad. No obstante, son un buen índice de cómo puede terminar el mes. | Estas son las marcas que apenas venden a los clientes particulares.

Con esta salvedad, a falta de las matriculaciones del viernes 30 de agosto, se habían registrado en la DGT 63.142 turismos y todocaminos, lo que arroja un descenso del 27% respecto al mismo periodo de 2018. Aunque es un batacazo considerable supone una cierta mejoría, pues a falta de contabilizar el jueves 29, el descenso era todavía mayor, casi un 38% (53.769 turismos).

El último día del mes de agosto del año pasado se matricularon nada menos que 21.000

No obstante, la caída del mes se espera pronunciada, teniendo en cuenta que el último día del mes de agosto del año pasado se matricularon nada menos que 21.000 coches, algo que parece difícil de repetir este año.

Volkswagen supera a Seat

Como mayor novedad –y siempre con el matiz de que falta un día por contabilizar-, Seat cede el liderazgo de ventas en el mes que viene repitiendo de forma consecutiva a Volkswagen. La marca española, a 29 de agosto, se relega a cuarto puesto superado por Toyota que se coloca como segundo y Peugeot tercero.

Sin embargo, a pesar de que Volkswagen ostenta la titularidad, registra una caída (a falta del último día del mes) del 23,7%, mientras que Seat cae el 15%. Toyota, por su parte, baja el 7%, mientras que Peugeot registró un 12% más de turismos.

Entre las grandes marcas, Fiat se desploma el 72%, Kia un 62%, Nissan un 56%, Renault un 54% y Audi un 36%. En plano positivo, Mitsubishi a matriculado a 29 de agosto un 43% más que el mismo periodo de agosto del año pasado; BMW sube un 29,5%; Dacia un 10% y Opel un 5,4%.

Poco significativo

No obstante, este mes de agosto es poco significativo, pues se produce un efecto estadístico por la entrada del WLTP que lleva al sector de automoción a prever un desplome de las matriculaciones en este mes de agosto que rondará el 30 por ciento. De hecho, el día 29 se matricularon 10.000 coches y la cifra podría haber aumentado el viernes 30, datos que se conocerán este lunes.

La fuerte caída se explica en un efecto estadístico producto de la entrada el 1 de septiembre del pasado año del WLTP, la nueva forma de contabilizar las emisiones de CO2 implantada por la Comisión Europea. En el mes de agosto de 2018, muchos concesionarios se vieron obligados a automatricular unidades que no cumplían con el nuevo sistema de homologación y que, de no haberse matriculado antes del 1 de septiembre, ya no se habrían podido vender en España. Unos coches que posteriormente fueron colocados en el mercado como kilómetro cero.

Kilómetro cero

La compra de coches por parte de las redes de algunas marcas a las que les pilló el toro disparó las matriculaciones hasta los 107.692 turismos, con un incremento del 48,7 por ciento respecto a agosto de 2017. Es muy raro que en este mes se superen las cien mil unidades, pues suele ser un mes bastante más flojo que junio y julio.

Así pues, este efecto estadístico distorsionará las matriculaciones de este agosto, que podría terminar con unas ventas algo superiores a los 73.000 turismos, pero muy lejos de los más de cien mil de 2018.

No obstante, desde Faconauto se ha advertido que la entrada de una nueva homologación de medición del Nox (óxidos de nitrógeno) denominada RDE (Real Driving Emissions), el 1 de septiembre de este año, provocará que los concesionarios de algunas redes se vean obligados a realizar automatriculaciones. Aunque los distribuidores consideran que no superarán los 15.000 coches, muy lejos de las compras de los concesionarios de agosto del año pasado, que desde Faconauto se calculó en más de 30.000. Por tanto, se suavizará la caída de las matriculaciones de este mes, pero no salvará la debacle. Las ventas del penultimo día, más de 10.000 apuntan a que las previsiones de la patronal de los concesionarios están acertadas.

Desde el sector inciden en que las caídas de agosto suponen más de lo mismo, pues el mercado suma descensos acumulados de 6,5%.

En cualquier caso, desde el sector inciden en que las caídas de agosto suponen más de lo mismo, pues el mercado suma descensos consecutivos -salvo el mes de abril que repunto levemente un 2%, hasta el punto de que los siete primeros meses del año, las ventas acumulan unas caídas del 6,5%.

La previsión sobre nuevas matriculaciones de vehículos para final de año indican que se registrará un descenso que podría rondar el 10%, quedándose por debajo de los 900.000 unidades. En el sector se confía en que los descensos se atemperen a partir de septiembre, mes en que entró en vigor el WLTP. En los últimos cuatro meses del año se encadenan cifras negativas de matriculaciones, lo que suavizará la caída del último cuatrimestre de 2019.