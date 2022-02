El sector inmobiliario se levanta contra la ley de vivienda: es "inconstitucional" y "reducirá la oferta"

Después de muchos choques entre los socios de Gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado la ley de vivienda que iniciará ahora su trámite parlamentario. La nueva norma, entre otros aspectos, otorga a las comunidades autónomas la posibilidad de establecer un control de precios en las zonas tensionadas y propone a los ayuntamientos recargos del 150% en la cuota líquida del IBI a viviendas desocupadas.

La Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (ALVAL) considera que la medida supondrá una reducción de la oferta disponible en el mercado del alquiler, limitará la inversión para mejorar el parque inmobiliario residencial actual y, entre otras cosas, discrimina a los propietarios que tienen diez o más inmuebles en alquiler.

"Es una segregación de derechos para estos propietarios y una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española", denuncian. "Esta limitación del derecho de propiedad en función del número de inmuebles generará una enorme inseguridad jurídica que afectará a la imagen de España, al ser esta medida una anomalía dentro del marco de derecho de la Unión Europea", añaden desde la asociación.

Desde Alquiler Seguro consideran que se trata de una ley de vivienda de "espalda a los jueves, pero sobre todo sin contar con los actores del mercado: inquilinos y arrendadores", explica Antonio Carroza, Presidente de Alquiler Seguro. "Este Proyecto de Ley va a las Cortes habiendo sido rechazado por el órgano director de los jueces (CGPJ), que son, a fin de cuentas, los que al final van a tener que aplicarla e interpretarla, apunta José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

Para ANA esta ley vulnera la Constitución, así lo explica su director general, "es una Ley inconstitucional porque vacía de contenido el derecho de propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española, y porque invade competencias legislativas cedidas a las comunidades autónomas, como son las competencias en materia de viviendas".

"Las reglas para definir una zona tensionada y la propia intervención de los precios está poco definida, es inconcreta y genera incertidumbre en el mercado", señala Carroza, quién recuerda que "ninguna limitación de precios del alquiler llevada hasta ahora han beneficiado a inquilinos, al contrario, han reducido la oferta y su calidad".

En la misma línea coinciden desde la Agencia Negociadora del Alquiler en cuanto a lo que toca a los alquileres y resaltan que es "una ley innecesaria e injustificada porque a nuestro entender no hacía falta, porque se ha demostrado que en los países en los que se han intervenido los precios de los alquileres, estos no han bajado, y en algunos casos hasta han subido".

"Esta Ley con sus medidas, que atacan la libertad de los arrendadores, va a provocar que la oferta se constriña, con lo cual no va a servir para nada, porque al haber menos oferta los precios subirán o se mantendrán altos, por mucho que se limiten, o se desplazará la subida hacia otras zonas donde los precios no estén limitados (zonas no tensionadas), añade Zurdo.

El portal inmobiliario Fotocasa considera que el proyecto de ley de Vivienda aprobado este martes en Consejo de Ministros es "positivo" respecto a las medidas relacionadas con establecer el derecho a un hogar digno, pero carente en cuanto a "seguridad jurídica y a incentivos fiscales".

Sin embargo, considera que algunos puntos de esta ley son difíciles de llevar a cabo, como la definición de zona de mercado tensionado, en los que hay escasez de datos oficiales, o el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la vivienda vacía ante la dificultad de categorizar a una vivienda como tal.

En cuanto a limitar las rentas de los grandes propietarios, Fotocasa cree que podrá generar inseguridad jurídica no solo de cara a los grandes propietarios, sino también a los inversores extranjeros.

El ejemplo de Cataluña

Los expertos del sector resaltan el ejemplo de lo ocurrido en Cataluña desde la aplicación de la regulación de los precios de la Generalitat, que ha provocado "inseguridad en el mercado, expulsión de inversores, reducción de la oferta y, como consecuencia, dificultad a los inquilinos para encontrar vivienda idónea", matiza Antonio Carroza.

La Ciudad Condal, al cierre de 2021, experimentó un encarecimiento medio de las viviendas en alquiler del 8,2%.