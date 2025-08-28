WhatsApp cambia para siempre: una IA suaviza tus mensajes para sonar más amable y evitar malentendidos

A veces, nos cuesta mucho saber qué poner en un mensaje de WhatsApp y encontrar la forma en la que expresar lo que queremos decir. Saber qué tono utilizar, cuáles son las palabras adecuadas o cómo hacer que parezca un texto formal puede ser un auténtico quebradero de cabeza.

Muchas veces, mantenemos una conversación por WhatsApp que da lugar a una discusión ya que el tono de los mensajes es malentendido o malinterpretado por una de las dos partes. También solemos mandar mensajes impulsivos que pueden resultar molestos para la persona que los recibe. Pero con esta nueva actualización, y con ayuda de la Inteligencia Artificial, nunca más tendremos este problema.

La nueva IA de WhatsApp

WhatsApp ayudará a los usuarios a dar con el tono con el que quieren escribir un mensaje, una nueva función de inteligencia artificial (IA) que ofrece sugerencias en la redacción del borrador. Los usuarios en ocasiones saben qué es lo que quieren decir, pero no cómo, y por ello la inteligencia artificial de WhatsApp se ha actualizado para ayudar a encontrar el tono más adecuado.

Esta herramienta ofrecerá sugerencias a partir del mensaje que redacte el usuario, a modo de borrador, para adaptarlo a un estilo más profesional, divertido o de apoyo. La compañía explica que los usuarios pueden elegir un tono de los propuestos y seguir realizando al edición por su cuenta.

Esta 'Ayuda para la Escritura' (Writing Help) está disponible para las conversaciones entre dos personas o grupales en inglés, en Estados Unidos, aunque WhatsApp espera extenderlo a otros idiomas y mercados más adelante, como informa en un comunicado compartido en su blog.

La compañía ha subrayado que esta función se ejecuta con el procesamiento privado, una capacidad que permite que la IA se pueda usar en un entorno confidencial y seguro, sin que ello rompa el cifrado de extremo a extremo.